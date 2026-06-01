Tài chính

SACOMBANK chính thức đổi tên thương mại thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

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L. Anh
01/06/2026 16:25 GMT +7
SACOMBANK khẳng định, việc thay đổi tên thương mại không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và cổ đông.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK; HoSE: STB) đã thông báo đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận đổi tên thương mại từ “Sài Gòn Thương Tín” thành “Sài Gòn Tài Lộc” theo Quyết định số 36/QĐ-QLGS4 ngày 01/6/2026.

Tên viết tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc. Tên tiếng Anh là Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank, tên viết tắt bằng tiếng Anh là SACOMBANK.

SACOMBANK khẳng định, việc thay đổi tên thương mại không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và cổ đông.

Trước đó, kế hoạch thay đổi tên đã được Đại hội đồng cổ đông SACOMBANK thông qua vào ngày 22/4/2026. Theo SACOMBANK, tên gọi mới không chỉ kế thừa giá trị thương hiệu đã được Ngân hàng xây dựng suốt hơn ba thập kỷ mà còn khái quát định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Năm 2026, nhà băng này đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 8.100 tỷ đồng, tăng 6%. Tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 10%; dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng, tăng 12%, hoặc không vượt hạn mức Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng, tăng 10% và điều hành linh hoạt theo tăng trưởng tín dụng.

Trong quý I, SACOMBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.106,2 tỷ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do tác động của thu nhập cốt lõi và chi phí dự phòng tăng mạnh.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 860.000 tỷ đồng, trong khi tổng huy động đạt 776.335 tỷ đồng, tiếp tục duy trì nền tảng vốn ổn định. Dư nợ tín dụng đạt 626.960 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Chốt phiên ngày 1/6, cổ phiếu STB dừng ở mức 67.000 đồng/cp, tương ứng vốn hóa thị trường đạt hơn 126.000 tỷ đồng.

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