Sacombank dồn dập thu giữ tài sản xử lý nợ, 'khủng' nhất là khu đất công nghiệp rộng hơn 174.000m2

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã: STB) liên tiếp phát đi các thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ. Các tài sản được công bố khá đa dạng, từ đất khu công nghiệp, bất động sản của doanh nghiệp đến nhà đất của khách hàng cá nhân tại nhiều tỉnh, thành.

Mới nhất, ngày 7/9/2026, Sacombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của ông Nguyễn Lưu Kiến Quốc để xử lý khoản vay. Tài sản là quyền sử dụng đất tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay thuộc xã Hồ Tràm, TP HCM.

Cụ thể, tài sản là thửa đất số 494, tờ bản đồ số 65, có tổng diện tích 473,7 m2. Trong đó, 40 m2 là đất ở tại đô thị và 433,7 m2 là đất trồng cây công nghiệp lâu năm.

Theo Sacombank, ngân hàng trước đó đã yêu cầu ông Nguyễn Lưu Kiến Quốc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý khoản vay nhưng khách hàng chưa thực hiện. Do đó, ngân hàng dự kiến tiến hành thu giữ từ ngày 5/10/2026 và tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn tất.

Trước đó 4 ngày, vào ngày 3/9, Sacombank cùng lúc phát đi ba thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại TP HCM và Đồng Nai.

Trong đó, tài sản liên quan đến Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ Thương mại Trường Hải Vina cùng ông Nguyễn Đăng Luận và bà Cao Thị Oanh là một thửa đất trồng cây hàng năm có diện tích 12.793,7 m2 tại xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai. Ngân hàng dự kiến thu giữ tài sản này từ ngày 25/9/2026.

Đối với bà Trần Thị Ngọc Hân, tài sản bảo đảm là thửa đất rộng 389,1 m2 tại phường Chánh Hiệp, TP HCM, dự kiến được Sacombank thu giữ từ ngày 23/9/2026.

Còn tài sản bảo đảm của ông Phạm Lê Duy An là thửa đất có diện tích 491,1 m2 tại phường Chơn Thành, TP Đồng Nai. Thời gian thu giữ dự kiến bắt đầu từ ngày 30/9/2026.

Trước đó, ngày 27/8, Sacombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Tân Tạo QN và ông Ngô Minh Tuấn. Tài sản là thửa đất diện tích 109,2 m2 tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, thuộc khu vực TP Pleiku cũ. Ngân hàng dự kiến tiến hành thu giữ từ ngày 25/9/2026.

Ngày 26/8, Sacombank tiếp tục thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của CTCP Tập đoàn Đầu tư Phương Huy và ông Nguyễn Hữu Đàm. Tài sản gồm hai thửa đất tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM, với tổng diện tích hơn 1.111 m2. Thời gian thu giữ dự kiến từ ngày 25/9/2026.

Một ngày trước đó, Sacombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Hạ Tầng Công Nghiệp Logistics Ngân Như. Đây là tài sản có diện tích lớn nhất trong số các trường hợp được ngân hàng công bố nêu trên, gồm bốn thửa đất khu công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ, trước đây thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bốn thửa đất có tổng diện tích hơn 174.551 m2, tương đương khoảng 17,4 ha. Đây là đất khu công nghiệp thuê trả tiền một lần, với thời hạn sử dụng đến ngày 20/12/2067. Sacombank dự kiến tiến hành thu giữ từ ngày 25/9/2026.

Ngày 21/8, ngân hàng cũng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của CTCP Đầu tư và Xây dựng Đại Phước An cùng bà Nguyễn Thị Thu Thảo và ông Nguyễn Văn Chánh là bên bảo đảm.

Tài sản gồm hai thửa đất số 190 và 191 tại phường Chơn Thành, TP Đồng Nai, trước đây thuộc thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Tổng diện tích hai thửa đất hơn 3.016 m2 và thời gian thu giữ dự kiến từ ngày 25/9/2026.

Ngày 20/8, Sacombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của ông Vũ Thế Anh và ông Nguyễn Hoàng Phong, cùng cư trú tại xã Châu Pha, TP HCM.

Tài sản gồm hai thửa đất liền kề, có diện tích lần lượt 117,5 m2 và 133,2 m2. Sacombank dự kiến bắt đầu thu giữ từ cuối tháng 9/2026 và tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn tất việc xử lý tài sản bảo đảm.