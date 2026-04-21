Sacombank đột ngột rút tờ trình gia hạn đề án tái cơ cấu sát "giờ G"

Rút tờ trình gia hạn Đề án tái cơ cấu

Theo nghị quyết thông qua một số tài liệu bổ sung trình đại hội, Hội đồng quản trị Sacombank bất ngờ bãi bỏ tờ trình số 25/2026/TT-HĐQT ngày 18/3/2026 về việc xin gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập.

Trước đó, Sacombank cho biết, nhà băng này đã thực hiện tái cơ cấu trong khoảng thời gian 10 năm, bắt đầu từ năm 2015 sau khi sáp nhập với SouthernBank và dự kiến hoàn tất trong năm 2026. Sau quá trình tái cấu trúc kéo dài, ngân hàng đã xử lý phần lớn nợ xấu và tài sản tồn đọng.

Ngân hàng thừa nhận, mặc dù đã nỗ lực triển khai các giải pháp theo Đề án, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa thể hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Trích quyết nghị của HĐQT Sacombank.

Nguyên nhân chính được ban lãnh đạo Sacombank đưa ra là công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào quá trình xử lý pháp lý. Một số tài sản bảo đảm có tính pháp lý phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Đồng thời, việc khắc phục triệt để các tồn tại theo kết luận thanh tra cần gắn với quá trình củng cố lại hệ thống quản trị, quy trình nghiệp vụ và tổ chức bộ máy. Sacombank hiện đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai tái cấu trúc toàn diện bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro.

Ngân hàng cho biết tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vẫn ở mức cao và cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý theo lộ trình đã đề ra. Việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án là cần thiết để hoàn thành các mục tiêu của Đề án một cách thực chất và bền vững.



Tham gia tài trợ cho lĩnh vực thể thao Việt Nam

Một nội dung đáng chú ý khác, HĐQT trình cổ đông thông qua việc thành lập các quỹ khuyến học, quỹ từ thiện để tích cực tham gia các dự án, chương trình an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, phát triển tri thức.

Ngân hàng cho biết sẽ tăng cường đồng hành, tài trợ và đóng góp cùng thể thao thành tích cao và thể thao đại chúng trong việc xây dựng cơ sở, dịch vụ và sự kiện thể thao.

Giữ nguyên tờ trình đổi tên, chuyển địa điểm đặt trụ sở chính, bổ sung Thành viên HĐQt

Sacombank tiếp tục giữ kế hoạch trình cổ đông thông qua việc thay đổi tên ngân hàng. Cụ thể ngân hàng dự kiến đổi tên từ "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín" thành "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc".

Tên viết tắt bằng tiếng Việt đổi từ "Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín" sang "Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc".

Tên viết tắt bằng tiếng Anh đổi từ "Sacombank" thành "SACOMBANK".

Theo lý giải từ phía Sacombank, "Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín” là tên gọi từ khi thành lập đến nay, trong xu thế chuyển đổi và cải tiến mạnh mẽ, việc thay đổi tên gọi sẽ xác lập bước ngoặt trọng đại, thể hiện chiến lược và định hướng phát triển mới, nâng tầm vị thế và hình ảnh của SACOMBANK.

Về việc chuyển trụ sở chính, HĐQT Sacombank cũng cho biết, địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank hiện tại không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh. Do vậy, để phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu của Sacombank trong giai đoạn phát triển mới, việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank là cần thiết.

Dự kiến tại ĐHĐCĐ thường niên tới đây, ngân hàng cũng sẽ trình ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẽ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm. Bà Diễm trước đó đã có đơn từ nhiệm khỏi vị trí này và cũng đã thôi làm Tổng Giám đốc ngân hàng từ tháng 8/2025.

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên, gồm ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch HĐQT, cùng các thành viên là bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ và hai thành viên HĐQT độc lập là ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng.

Về hoạt động kinh doanh, Sacombank đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 8.100 tỷ đồng tăng 6,2% so với kết quả thực hiện năm 2025, thấp hơn 45% so với kế hoạch năm trước (14.650 tỷ đồng).



Điều này phản ánh những thách thức năm qua và cũng là bước đi thận trọng theo định hướng phát triển dài hạn mới của nhà băng.



Cùng với đó, ngân hàng dự kiến tổng tài sản năm 2026 sẽ tăng 10,2%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng mục tiêu đạt 699.400 tỷ đồng (tăng 11,7% hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao), tổng huy động dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng (tăng 10,2%); mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 5%.



"Đây cũng được xem là các chỉ tiêu tăng trưởng thận trọng so với các năm, ưu tiên cân bằng giữa mục tiêu phát triển và đảm bảo an toàn hệ thống, đồng thời phản ánh chân thực những thách thức mà ngân hàng phải đối mặt trong giai đoạn vừa qua", thông tin từ ngân hàng cho hay.

