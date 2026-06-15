Sacombank được chấp thuận chuyển trụ sở chính về ThaiSquare The Merit

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank; HoSE: STB) đã công bố thông tin về việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.



Cụ thể, theo văn bản của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận để Sacombank chuyển trụ sở chính từ địa chỉ số 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM sang tòa nhà ThaiSquare The Merit tại số 43 - 45 - 47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Sacombank thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành. Trong đó, ít nhất 30 ngày làm việc trước thời điểm dự kiến chính thức hoạt động tại địa điểm mới, ngân hàng phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính ghi trên Giấy phép hoạt động.

Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Trước đó, kế hoạch chuyển trụ sở chính đã được cổ đông Sacombank thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo tờ trình của Hội đồng quản trị, việc thay đổi địa điểm nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời phù hợp với định hướng xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

ThaiSquare The Merit là tổ hợp văn phòng hạng A nằm trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực trung tâm Quận 1, nơi tập trung nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp lớn. Việc chuyển trụ sở đến địa điểm mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu, cải thiện điều kiện làm việc và đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng.

Hiện, trụ sở chính của Sacombank đặt tại số 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một địa điểm đã gắn bó với ngân hàng trong nhiều năm qua. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi giấy phép hoạt động, Sacombank sẽ chính thức chuyển sang hoạt động tại trụ sở mới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Sacombank đang triển khai nhiều kế hoạch quan trọng nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo, bao gồm tái định vị thương hiệu, nâng cao năng lực tài chính và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.