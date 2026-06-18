Sân bay Liên Khương sắp mở cửa trở lại, các đường bay được khai thác ra sao?

Vietnam Airlines dự kiến khai thác 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày trên các đường bay đến Lâm Đồng bằng tàu bay Airbus A321.

Trong đó, đường bay giữa Hà Nội và Lâm Đồng được khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày; Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng 3 chuyến khứ hồi mỗi ngày; Đà Nẵng và Lâm Đồng 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Hãng hàng không Vietnam Airlines.

Việc nhanh chóng nối lại các đường bay đến Lâm Đồng sẽ góp phần khôi phục kết nối hàng không giữa khu vực Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương của người dân, du khách và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Vietnam Airlines đã chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực khai thác, dịch vụ và phương án thương mại để nhanh chóng nối lại các đường bay đến Lâm Đồng ngay khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại".

"Việc khôi phục mạng bay không chỉ mang đến cho hành khách thêm nhiều lựa chọn thuận tiện với chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, mà còn thể hiện cam kết của Hãng hàng không Quốc gia trong việc bảo đảm kết nối hàng không thông suốt, an toàn và hiệu quả giữa các địa phương”, ông Trung cho biết.

Theo ông Trung, Lâm Đồng là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam, trong đó Đà Lạt được biết đến là “thành phố ngàn hoa”, nổi tiếng với khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ sinh thái du lịch đa dạng.

Việc khôi phục các đường bay đến Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách đến Đà Lạt và các địa phương trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực cho sự phát triển của khu vực Tây Nguyên.

Trước đó, trong thời gian sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác để phục vụ công tác nâng cấp, Vietnam Airlines đã chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác đến các sân bay lân cận nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới hành khách và duy trì kết nối hàng không đến khu vực.