Sân bay Long Thành sẽ khai thác bao nhiêu chuyến bay từ tháng 12/2026?

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có báo cáo về tình hình chuẩn bị khai thác chính thức Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) vào tháng 12 tới.

Cụ thể, trong giai đoạn đầu, sân bay Long Thành sẽ khai thác 54 chuyến bay mỗi ngày trong giai đoạn đầu, gồm cả số chuyến bay quốc tế và quốc nội…

Tổng sản lượng khai thác dự kiến tại sân bay Long Thành từ tháng 12/2026 đến hết lịch bay mùa Đông 2026/2027 đạt tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần.

Trong đó, số chuyến bay quốc tế là 44 chuyến/tuần, tối đa 8 chuyến với tổng số 1.472 ghế/ngày. Các chuyến bay nội địa có 322 chuyến/tuần, tương ứng tối đa 46 chuyến/8.464 ghế/ngày.

Dự án sân bay Long Thành. Ảnh: N.V

Bên cạnh các chuyến bay đã được Vietnam Airline và Vietjet đăng ký, số liệu trên được sân bay Long Thành căn cứ vào kế hoạch khai thác đã được ACV nêu ra vào ngày 10/7 cũng như tham chiếu với dữ liệu hệ thống phần mềm Slot của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng và tần suất phục vụ dự kiến tại sân bay Long Thành trong giai đoạn đầu sau khi mở cửa.

Để kế hoạch khai thác sân bay Long Thành diễn ra an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ điều kiện, năng lực phục vụ đối với sản lượng và tần suất khai thác dự kiến, việc triển khai cần khai thác hạ tầng giao thông kết nối gồm tuyến giao thông số 1 kết nối sân bay Long Thành với QL51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Tỉnh lộ 25C.

Khai thác tuyến giao thông số 2 kết nối sân bay Long Thành với cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; tuyến đường trục chính, đường giao thông nội cảng kết nối giữa nhà ga hành khách và các công trình trong phạm vi sân bay Long Thành…

Nhà ga hành khách sẽ được đưa vào khai thác toàn bộ hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống tại khu vực cánh Tây và một phần cánh Bắc, bao gồm các hạng mục cốt lõi phục vụ nhu cầu vận hành, khai thác như hệ thống biển chỉ dẫn; thiết bị, hệ thống phục vụ hành khách tại sảnh khởi hành; đảo thủ tục, phòng chờ khởi hành, hành lang/sảnh đến, điểm trung chuyển quốc tế - quốc tế ở cánh phía Tây cùng hệ thống thiết bị hoàn chỉnh.

Để đảm bảo mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào vận hành khai thác an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay Long Thành đã đề nghị ACV xem xét, chỉ đạo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, công trình và lắp đặt trang thiết bị tại các khu vực khai thác giai đoạn 1, hoàn thành trước ngày 30/11.

Đối với phạm vi nhà ga hàng hóa số 1, hệ thống cấp nhiên liệu hàng không, sân bay Long Thành kiến nghị ACV chỉ đạo Chi nhánh Dịch vụ hàng hóa hàng không Long Thành, Chi nhánh dịch vụ nhiên liệu hàng không Long Thành sớm hoàn thiện và công bố phương án khai thác từ tháng 12, đồng bộ với kế hoạch khai thác sân bay Long Thành.