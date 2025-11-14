Sân bay Thành Sơn ở tỉnh Khánh Hoà sẽ được quy hoạch đón những máy bay nào?
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Hàng không Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC) về đề xuất tài trợ sản phẩm quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn (sân bay Thành Sơn) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch sân bay Thành Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Xây dựng tổ chức lập theo phương thức tiếp nhận sản phẩm tài trợ từ UBND tỉnh Khánh Hòa (trước đây là UBND tỉnh Ninh Thuận); đến nay đã cơ bản hoàn thành phương án quy hoạch.
Bộ Xây dựng cũng đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị dừng tài trợ sản phẩm là hồ sơ quy hoạch sân bay Thành Sơn.
Cùng đó, Quân chủng Phòng không - Không quân có đề nghị cho phép Công ty ADCC được tài trợ và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sân bay Thành Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Xây dựng cho biết, Bộ sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận hồ sơ quy hoạch sân bay Thành Sơn được UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức nghiên cứu đến thời điểm này, tận dụng tối đa kết quả nghiên cứu để hoàn thiện phương án quy hoạch, bảo đảm tối ưu, chất lượng, hiệu quả và sớm thẩm định, phê duyệt theo quy định.
Bộ Xây dựng cũng đề nghị tiếp tục nhận được sự phối hợp của UBND tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan trong quá trình hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sân bay Thành Sơn.
Đồng thời, thống nhất chủ trương tiếp nhận sản phẩm tài trợ theo đề xuất của Quân chủng Phòng không - Không quân, Công ty ADCC để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sân bay Thành Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việc tài trợ sản phẩm quy hoạch không ràng buộc đến hình thức thực hiện đầu tư, phát triển sân bay Thành Sơn và Bộ Xây dựng không phải hoàn kinh phí lập quy hoạch này.
Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện sản phẩm tài trợ.
Đồng thời, chịu trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm tài trợ là hồ sơ quy hoạch; có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan lập quy hoạch sau khi tiếp nhận sản phẩm, trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt theo quy định.
Sân bay Thành Sơn là sân bay quân sự cấp 1, hiện có 2 đường cất hạ cánh rộng 31m và 23m, dài hơn 3.000m, có thể đón được máy bay F70, ATR72, Airbus 321 hoặc tương đương. Đây là sân bay đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4C theo phân loại của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).