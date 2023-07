Sản lượng điện phát tăng mạnh, Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) bão lãi gần 22 tỷ đồng

Trong quý II/2023, Nhiệt điện Ninh Bình ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 26,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 21,9 tỷ đồng, tăng nhẹ lần lượt 5,4% và 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (HNX: NBP) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023.

Trong quý II/2023, Nhiệt điện Ninh Bình sản xuất 148,6 triệu kwh điện sản xuất và 134,26 triệu kwh điện thương phẩm, lần lượt tăng 65,9 triệu kwh và 59,8 triệu kwh, tương đương tăng 79,6% và 80,3% so với quý II/2022.

Kết thúc quý II/2023, Nhiệt Điện Ninh Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt 360,9 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 36,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 64,9% so với quý II năm trước. Trong đó, doanh thu bán điện quý II tăng 64,9% lên 361 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán ghi nhận 324,7 tỷ đồng, tăng 76% so với giá vốn cùng kỳ năm trước do sản lượng điện cao hơn nên chi phí nhiên liệu cao hơn.

Hàng tồn kho bao gồm nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, công cụ, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang… ghi nhận 108 tỷ đồng, tăng 64,1% so với số đầu năm.

Chi phí sản xuất điện là 334 tỷ đồng, tăng 72,1% so với quý II/2022.

Chi phí bán hàng giảm 67,6% về 18,9 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi không đáng kể, ở mức 9,6 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước là 9,5 tỷ đồng.

Tổng chi phí là 334,9 tỷ đồng, tăng 72,5% so với quý II/2023. Tổng chi phí cao hơn là do sản lượng điện cao hơn nên chi phí nhiên liệu cao, còn các chi phí khác giảm là do Nhiệt điện Ninh Bình tiết giảm chi phí sửa chữa lớn và các chi phí khác bằng tiền.

Kết quả kinh doanh sản xuất quý II/2023. Nguồn: BCTC quý II/2023.

Kết quả, Nhiệt điện Ninh Bình ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 26,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 21,87 tỷ đồng, tăng nhẹ lần lượt 5,4% và 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh sản xuất, sản lượng điện quý II/2023 cao hơn quý II là do Nhiệt điện Ninh Bình là đơn vị phát dịch vụ phụ trợ nên việc phát sản lượng phụ thuộc vào Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia huy động. Doanh thu cao hơn 142,3 tỷ đồng chủ yếu do sản lượng điện quý II tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Nhiệt điện Ninh Bình ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 392,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 21,2 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 106,1% và 95,8% so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2022.

Tại ngày 30/6/2023, Nhiệt điện Ninh Bình ghi nhận tổng cộng tài sản là 549,2 tỷ đồng, tăng 17,2% so với số đầu năm. Trong đó, trữ tiền tăng 116,4 tỷ đồng lên 127,5 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại ngày cuối quý II/2023 là 274,56 tỷ đồng, tăng 35,1% so với số tại ngày đầu năm, trong đó, toàn bộ là nợ ngắn hạn.