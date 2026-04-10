Sẵn sàng cao nhất cho lễ khởi công tuyến đường sắt cao tốc "kéo gần" Hà Nội - Quảng Ninh

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, lễ khởi công sẽ diễn ra vào 9h ngày 12/4/2026 tại khu vực dự kiến xây dựng ga Hạ Long Xanh, thuộc phường Tuần Châu và phường Việt Hưng.

Sự kiện dự kiến đón hơn 500 đại biểu tham dự, bao gồm lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, cùng đại diện nhà đầu tư, các đối tác và cơ quan báo chí.

Để đảm bảo công tác tổ chức, mới đây, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để rà soát tiến độ và thống nhất các nội dung chuẩn bị.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ kết nối, phát triển các trung tâm hành chính, kinh tế trọng điểm của khu vực phía bắc. (Ảnh: AI)

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, tập trung vào các nội dung như chuẩn bị danh sách khách mời, hoàn thiện mặt bằng tổ chức. Đồng thời, các công tác như lễ tân – hậu cần, trang trí khánh tiết, cũng như đảm bảo an ninh trật tự, y tế, điện nước và truyền thông.

Ông Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về hạ tầng giao thông đối với tỉnh và cả nước. Do đó, các đơn vị chức năng có liên quan phải thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng cao nhất mọi khâu chuẩn bị.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục bám sát nhiệm vụ, hoàn thiện kịch bản chương trình. Đặc biệt là nghi thức bấm nút khởi công, chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp đại biểu, nhất là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng phục vụ buổi lễ như sân khấu, hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng, khu vực ghế ngồi và cảnh quan môi trường.

Bên cạnh đó, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, công tác y tế, cấp điện, truyền thông, cũng như kiểm soát thiết bị bay không người lái cần được xây dựng chi tiết. Công tác rà phá bom mìn và các phương án dự phòng ứng phó với thời tiết cũng phải được chuẩn bị sẵn sàng.

Tại khu vực Yên Tử, nơi có tuyến đi qua, chính quyền địa phương đang phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm thực hiện rà soát quy hoạch và chuẩn bị giải phóng mặt bằng.

Theo thông tin từ UBND phường Yên Tử, dự kiến có khoảng 28ha đất cần thu hồi, liên quan tới 210 hộ dân. Hiện địa phương đang hoàn thiện hồ sơ địa chính, xác định nguồn gốc đất, tuyên truyền chính sách, chuẩn bị phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một cách minh bạch, hợp lý.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có tổng chiều dài khoảng 120,2km, khổ 1.435mm đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, với tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD.

Tốc độ thiết kế tối đa 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội khoảng 120km/h, điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa, điểm cuối tại ga Hạ Long Station. Trên tuyến có 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long Xanh.

Điểm đáng chú ý của dự án là phương án thiết kế trên cao hóa, cụ thể, chỉ có khoảng 4km đi trên mặt đất, còn lại 116km là cầu cạn, cầu vượt sông, cầu vượt đường bộ và đường sắt hiện hữu.



Tuyến đường được kỳ vọng kết nối trục kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, khu vực hội tụ các lợi thế lớn về công nghiệp, logistics, cảng biển, dịch vụ và du lịch. Trong mối liên kết đó, Hà Nội tiếp tục giữ vai trò trung tâm chính trị, hành chính, Hải Phòng là cực tăng trưởng công nghiệp, cảng biển, logistics, Quảng Ninh có lợi thế nổi bật về du lịch, dịch vụ và kinh tế sáng tạo.