Sẵn sàng cho Gala “Tổ quốc bình yên” bên sông Hàn

Tại khu vực Công viên bờ Đông Cầu Rồng, nơi diễn ra các hoạt động chính, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương. Hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình trình diễn cùng các hạng mục kỹ thuật cơ bản đã hoàn thiện hơn 90%, sẵn sàng cho công tác tổng duyệt. Các ê-kíp đạo diễn, kỹ thuật trực tiếp bám sát hiện trường, liên tục rà soát, hiệu chỉnh nhằm đảm bảo vận hành đồng bộ, an toàn.

Tại khu vực Công viên bờ Đông Cầu Rồng, nơi diễn ra các hoạt động chính, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương. Ảnh: BTC

Song song đó, gần 1.000 người tham gia biểu diễn gồm cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên, thanh niên, học sinh tích cực hợp luyện. Từ các tiết mục ca, múa, nhạc đến diễu hành và sân khấu thực cảnh đều được đầu tư kỹ lưỡng, hướng tới sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại. Đặc biệt, các phân cảnh hành động tại khu vực cầu Rồng đang được các diễn viên, cascadeur tập luyện công phu, hứa hẹn tạo điểm nhấn mới mẻ cho chương trình.



Không chỉ dừng lại ở một đêm nghệ thuật, chuỗi sự kiện còn mở ra không gian trải nghiệm đa chiều với triển lãm “80 năm An ninh nhân dân – Lá chắn bình yên”. Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ trình chiếu đa phương tiện, thực tế ảo và tương tác số, triển lãm tái hiện hành trình lịch sử của lực lượng an ninh nhân dân, giúp công chúng – đặc biệt là giới trẻ – hiểu rõ hơn về những đóng góp thầm lặng trong bảo vệ cuộc sống bình yên.



Gần 1.000 người tham gia biểu diễn gồm cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên, thanh niên, học sinh tích cực hợp luyện. Ảnh: BTC

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là đêm Gala diễn ra lúc 20h ngày 2/5 tại bờ Đông cầu Rồng, với không gian biểu diễn mở, kết hợp sân khấu trung tâm, mặt cầu và dòng Sông Hàn. Chương trình quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật như ca vũ kịch, diễu hành văn hóa, trình diễn ánh sáng, mapping và pháo hoa nghệ thuật, tạo nên dòng chảy kết nối giữa lịch sử – hiện tại – tương lai.

Theo Ban tổ chức, xuyên suốt 3 ngày sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm, trưng bày và trải nghiệm tương tác. Trong đó, đêm Gala nghệ thuật là điểm nhấn quan trọng nhất, được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn công nghệ trình diễn. Các màn diễu hành với hơn 700 người tham gia sẽ tái hiện bức tranh đa sắc màu về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, cùng với các tiết mục trên sông góp phần làm phong phú trải nghiệm của khán giả.



Để đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các phương án. Lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chủ động phương án cả trên cạn và dưới nước; cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, điều tiết, huy động 22 tàu phục vụ diễu hành trên sông; các địa phương bố trí bãi đỗ xe phục vụ người dân.



nhiều phân cảnh hành động trên sông Hàn với sự tham gia của cano, xuồng cao tốc đang được luyện tập kỹ lưỡng. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, nhiều phân cảnh hành động trên sông Hàn với sự tham gia của cano, xuồng cao tốc đang được luyện tập kỹ lưỡng. Trên cầu Rồng, các màn đu dây từ trên cao kết hợp hành động dưới nước được dàn dựng công phu, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mãn nhãn.



Theo kịch bản, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Dương Hoàng Yến… cùng nhiều tiết mục giàu tính chính luận nhưng vẫn gần gũi với công chúng.



Chuỗi chương trình “Tổ quốc bình yên” diễn ra từ ngày 29/4 đến 3/5. Ảnh: BTC

Chuỗi chương trình “Tổ quốc bình yên” diễn ra từ ngày 29/4 đến 3/5, là hoạt động mở màn cho kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Với sự chuẩn bị bài bản, quy mô lớn và nội dung giàu giá trị, sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – truyền thông tiêu biểu, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam bình yên, năng động và thân thiện đến bạn bè trong nước và quốc tế.