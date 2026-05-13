Sắp ban hành 'siêu Nghị quyết' mới về môi trường và khí hậu

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình xây dựng Nghị quyết về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và định hướng chính sách quản lý tín chỉ carbon

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Lê Công Thành; lãnh đạo các bộ, ngành; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Đảng ủy Chính phủ, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Nhiều chuyển biến tích cực về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và chương trình công tác của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ NN&MT được giao chủ trì xây dựng, trình đề án Nghị quyết về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nghị quyết mới sẽ thay thế Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Công Thành cho biết, sau 12 năm triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong giai đoạn này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 dự án luật liên quan đến bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; Chính phủ ban hành gần 80 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành hơn 100 quyết định; các bộ, ngành ban hành trên 500 văn bản hướng dẫn chuyên môn.

Nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận như: Tăng trưởng kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng xanh và bền vững; các mục tiêu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được lồng ghép vào quy hoạch phát triển. Hệ thống cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường, khí hậu có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác bảo vệ môi trường chuyển từ tư duy bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa và kiểm soát. Hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từng bước được cải thiện; công tác kiểm soát ô nhiễm không khí được quan tâm hơn. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, Đề án "Trồng một tỷ cây xanh" đã vượt 44% kế hoạch sau 5 năm triển khai.

Các khu bảo tồn thiên nhiên tiếp tục được mở rộng; công tác bảo vệ và phát triển rừng được đẩy mạnh; hệ thống quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gene đã đi vào vận hành. Một số mô hình bảo tồn cộng đồng, chi trả dịch vụ môi trường rừng và phát triển sinh kế xanh bước đầu phát huy hiệu quả.

Năng lực giám sát biến đổi khí hậu từng bước được nâng cao; mạng lưới quan trắc được bổ sung, hiện đại hóa. Công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tiếp tục được tăng cường; các hoạt động bảo vệ, phục hồi và trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển được thúc đẩy. Nhiều công trình thủy lợi, đê biển, phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn hồ chứa được đầu tư, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Việt Nam cũng đã cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050; cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC); thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính. Năng lượng tái tạo phát triển nhanh; việc chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông điện gia tăng mạnh. Chương trình REDD+ (Chương trình hành động quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon rừng) tiếp tục được triển khai hiệu quả; Đề án một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Lê Công Thành, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn còn nhiều hạn chế: Ô nhiễm không khí tại Hà Nội và một số đô thị lớn tiếp tục ở mức nghiêm trọng; ô nhiễm lưu vực sông, làng nghề và chất thải nhựa chưa được xử lý hiệu quả; đa dạng sinh học suy giảm nhanh; hạ tầng bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai tại nhiều địa phương còn yếu.

Bên cạnh đó, cơ chế tài chính xanh và thị trường carbon mới ở giai đoạn đầu phát triển; hệ thống dữ liệu môi trường còn phân tán, thiếu kết nối; công tác hậu kiểm, thanh tra và xử lý vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do nhận thức ở một số nơi chưa đầy đủ; quy định pháp luật đôi khi chưa phù hợp với năng lực thực hiện; phương thức quản lý chậm đổi mới; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Bộ NN&MT đề xuất đưa vào dự thảo Nghị quyết mới các mục tiêu đến năm 2035 là xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, phục hồi hệ sinh thái và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia có môi trường sống trong lành, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn giữ vai trò chủ đạo, đạt mức phát thải ròng bằng "0" (Net Zero).

Từ các mục tiêu trên, Bộ NN&MT đề xuất 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các đoàn thể; hoàn thiện thể chế; đổi mới phương thức quản lý nhà nước; thúc đẩy thị trường xanh và quản lý phát thải; kiểm soát chặt chẽ nguồn gây ô nhiễm; xử lý dứt điểm các điểm nóng môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết Bộ NN&MT đang khẩn trương hoàn thiện các bước tiếp theo trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết để báo cáo Đảng ủy Chính phủ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành và cơ quan liên quan đã tập trung thảo luận, góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Các ý kiến tại cuộc họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo, đồng thời đề xuất bổ sung nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo Nghị quyết phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, vấn đề mới và các nội dung mang tính đột phá, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới

Xác định rõ vấn đề trọng tâm, vấn đề mới, nội dung mang tính đột phá

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ NN&MT cùng các bộ, ngành trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thay thế Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết số 24-NQ/TW được ban hành trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã tạo nền tảng chính trị quan trọng cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hơn một thập kỷ qua. Vì vậy, Bộ NN&MT cần kế thừa đầy đủ kết quả sơ kết, tổng kết quá trình triển khai Nghị quyết 24, đặc biệt là kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Theo Phó Thủ tướng, việc xây dựng Nghị quyết mới xuất phát từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, bao gồm các yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Vì vậy, Bộ NN&MT cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; đồng thời làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và những yêu cầu mới đặt ra đối với việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Để hoàn thiện Nghị quyết ở các bước tiếp theo, Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo Nghị quyết phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, vấn đề mới và các nội dung mang tính đột phá, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Trong đó, cần xây dựng cơ chế đánh giá thực chất, đo lường được kết quả thực hiện, gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu và phù hợp với yêu cầu phân cấp, phân quyền hiện nay. Công tác bảo vệ môi trường phải được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Phó Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa ứng xử với môi trường, bắt đầu từ nâng cao nhận thức và ý thức của mỗi người dân. Theo đó, cần đẩy mạnh các phong trào, hoạt động tuyên truyền nhằm hình thành thói quen, hành vi thân thiện với môi trường trong toàn xã hội; coi đây là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

Về nguồn lực thực hiện, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực cho bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó nguồn lực nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực thu hút các nguồn lực xã hội. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường khi triển khai các dự án đầu tư.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&MT tiếp tục khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và dự thảo Nghị quyết mới trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan; chủ động bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng, đồng thời xây dựng chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi Nghị quyết được ban hành.