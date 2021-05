Sập sàn tiền ảo tại Phan Thiết, nhiều người vỡ mộng

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiến hành thu thập thông tin để làm rõ các đơn tố cáo liên quan một sàn giao dịch tiền ảo tại TP Phan Thiết có dấu hiệu lừa đảo, quy mô huy động vốn lên đến hàng chục tỉ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã nhận được 4 đơn tố cáo của những người tham gia sàn giao dịch ngoại hối có tên UK Trade Global do Công ty BWGroup (trụ sở tại khu phố 3, phường Xuân An, TP Phan Thiết) vận hành, bà Đặng Thị Bích Trâm là người đại diện công ty.



Theo trình bày của một trong những người gửi đơn tố cáo, đầu tháng 5-2021, bà V.T.D.H (trú phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết) được bà Trâm tư vấn tham gia sàn giao dịch tiền ảo để được hưởng lãi suất hằng ngày với mức cao. Cụ thể, bà H. cho biết bà được hứa hẹn nạp 26,7 triệu đồng để đổi lấy 1.000 EURC (là đồng tiền ảo của sàn giao dịch này) và được cam kết lợi nhuận 0,8%-1% mỗi ngày, có thể rút vốn bất kỳ lúc nào. Sau khi được tư vấn, ngày 2-5, bà H. chuyển khoản cho Công ty BWGroup 106,8 triệu đồng để mua 4.000 EURC (có sao kê ngân hàng).

Trụ sở Công ty BWGroup đóng cửa, không giao dịch

Hai ngày sau, bà H. trực tiếp gặp bà Trâm để đưa 312,6 triệu đồng để mua tiếp 8.000 EURC. Đến ngày 10/5, bà H. kiểm tra tài khoản trên sàn tiền ảo này thì phát hiện tài khoản đã bị âm và nhận được câu trả lời "Ban chuyên gia đang cố gắng giao dịch để tài khoản lên lại vì hôm đó thị trường xấu".

"Đến ngày 11/5, Công ty BWGroup ra thông báo hỗ trợ nhà đầu tư lấy lại vốn bằng cách nâng thêm 30% vốn ban đầu nhưng nhiều người không đầu tư tiếp, chỉ đòi thanh khoản. Những ngày sau, tôi lên sàn giao dịch để xem thì tài khoản đã "cháy", sau đó họ khóa luôn chức năng đăng nhập. Đến nay, số tiền tôi bị mất là gần 270 triệu đồng" - bà H. nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sàn giao dịch tiền ảo UK Trade Globa hoạt động tại TP Phan Thiết từ tháng 3/2021. Những người nộp đơn tố cáo khẳng định bà Đặng Thị Bích Trâm với tư cách là người đại diện Công ty BWGroup đứng ra vận hành sàn giao dịch này, kêu gọi nhà đầu tư nộp tiền và cam kết trả lợi nhuận từ 0,8%-1%/ngày.

Không chỉ tại TP Phan Thiết, sàn giao dịch này còn thu hút rất đông người từ các địa phương khác trong tỉnh Bình Thuận với số tiền huy động hàng chục tỉ đồng. Trong 4 người làm đơn tố cáo, người có số tiền bị mất ít nhất là 123 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến gần 500 triệu đồng. Khi hệ thống sàn giao dịch tiền ảo này "sập", tiền bị "bốc hơi", nhà đầu tư chất vấn bà Trâm thì nhận được câu trả lời rằng rủi ro phải chấp nhận!

Trong ngày 20/5, chúng tôi đã liên lạc với bà Đặng Thị Bích Trâm nhưng bất thành. Trụ sở của công ty này cũng đóng cửa những ngày qua.