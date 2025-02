Sát ngày vía Thần tài: Người dân bán vàng chốt lời, cửa hàng không đủ tiền trả

Theo ghi nhận của PV Dân Việt ngày 6/2, tại phố vàng Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), người dân xếp hàng xuyên trưa trước cửa hàng của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu để chờ tới lượt giao dịch vàng. Bất chấp thời tiết giá rét, mưa lạnh, người dân vẫn cố gắng chờ tới lượt mua vàng do tâm lý giá vàng còn tăng đúng ngày 10 tháng Giêng.

Người dân bất chấp mưa gió vẫn xếp hàng đến mua và bán vàng. Ảnh: Ngọc Hải

Anh Lê Tùng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi xếp hàng mua vàng do nhân viên thông báo bán vàng không giới hạn.

"Mọi năm tôi đều mua vàng vào đúng ngày vía Thần tài, nhưng năm nay do sợ đông nên mua sớm hơn. Tôi chỉ mua 1 chỉ vàng lấy may. Hiện nay, giá vàng đang rất cao nhưng tôi chấp nhận do không phải mua để đầu tư mà đơn thuần là cầu tài lộc, lấy may”, anh Tùng chia sẻ.

Đông đảo khách hàng xếp hàng xuyên trưa trước cửa hàng của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu để chờ tới lượt giao dịch vàng. Ảnh: Ngọc Hải

Thời tiết mưa rét được dự báo còn diễn ra đúng ngày vía Thần tài. Ảnh: Ngọc Hải

Một số người dân xếp hàng cho biết, phần lớn chỉ mua khoảng 1 đến 2 chỉ vàng để lấy may, do đó không quan tâm nhiều đến biến động của giá vàng.

Sau khi tăng mạnh vào sáng ngày 6/2, giá vàng trong nước đã ghi nhận điều chỉnh giảm. Cập nhật lúc 16 giờ ngày 6/2, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm còn 86,1 – 89,55 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tương tự, Tập đoàn Doji cũng điều chỉnh tăng rồi giảm đột ngột giá vàng nhẫn về mốc 86,2 – 89,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra (cập nhật lúc 16 giờ). Khoảng cách mua vào - bán ra duy trì trên 3 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh giá vàng tăng lên mức kỷ lục và có dấu hiệu “quay xe”, người dân ở Hà Nội có xu hướng bán chốt lời, khiến một số cửa hàng chưa cân đối được nguồn tiền, phải hẹn khách hàng trả tiền sau.

Bên cạnh khách mua, nhiều người cũng đến bán vàng chốt lời. Ảnh: Ngọc Hải

Theo ghi nhận của PV, bên cạnh những người mua thì có không ít khách hàng đến bán để chốt lời khi giá vàng đang ở đỉnh cao chót vót.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện truyền thông thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu xác nhận có xảy ra hiện tượng cửa hàng chưa kịp thu xếp tiền để trả khách hàng, do giá vàng thế giới tăng cao kỉ lục, liên tục lập đỉnh kéo theo giá vàng trong nước cũng tăng lên. Theo đó, trong các phiên giao dịch sau buổi sáng, rất nhiều khách hàng tranh thủ bán vàng chốt lời. Lượng mua vào tại Bảo Tín Minh Châu đang chiếm 60% và bán ra là 40%.

“Bảo Tín Minh Châu cũng đã liên hệ và kết hợp cùng hệ thống các ngân hàng để đảm bảo đủ lượng tiền mặt đáp ứng nhu cầu bán lại của người dân, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi có thời điểm lượng tiền mặt tại ngân hàng khan hiếm chưa kịp đáp ứng đủ nhu cầu bán lại của người dân nên sẽ hẹn lại khách hàng khi nguồn tiền về”, đại diện truyền thông thương hiệu này cho biết.

Không khí giao dịch vàng luôn sôi động từ nhiều ngày gần đây. Ảnh: Ngọc Hải

Công ty Bảo Tín Minh Châu xác nhận có thời điểm không đủ tiền mặt trả người đến bán vàng. Ảnh: Ngọc Hải

PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế - tài chính cho biết, hiện tại, sự chênh lệch mua vào bán ra đang ở mức hơn 3 triệu đồng/lượng. Do đó, việc đầu tư vàng lúc này rất rủi ro.

"Hiện tại giá vàng thế giới đang ở mức đỉnh cao của lịch sử, do đó giá vàng trong nước cũng bị ảnh hưởng theo. Hầu như giá vàng ngày vía Thần tài hàng năm đều tăng do nhu cầu mua của người dân cao đột biến. Trong thời điểm này người dân chỉ nên mua vàng lấy may chứ không nên đầu tư để tránh rủi ro. Người dân cũng nên thận trọng mua vào dịp ngày Thần Tài, vì thông thường giá vàng ngày Vía Thần Tài luôn tăng mạnh nhưng sẽ có thể quay đầu giảm liên tục", ông Thịnh chia sẻ.