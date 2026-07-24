Sau án phạt 'Top 1 bảo hiểm xe cơ giới', Bảo hiểm DBV hé lộ bức tranh kinh doanh quý II

Tổng CTCP Bảo hiểm DBV vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với bức tranh có nhiều điểm đáng chú ý.

Theo báo cáo, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 946 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp từ hoạt động bảo hiểm đạt 102,5 tỷ đồng, tăng hơn 20%.

Trong cơ cấu doanh thu, phí bảo hiểm thuần đạt gần 640 tỷ đồng, tăng 23%. Trong khi đó, phí nhượng tái bảo hiểm tăng hơn 2,1 lần lên gần 554 tỷ đồng.

Ngược lại, hoa hồng từ nhượng tái bảo hiểm cùng doanh thu kinh doanh bảo hiểm khác đều tăng gần gấp ba lần, đạt gần 310 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí bồi thường bảo hiểm tăng gần 40% lên 215 tỷ đồng. Chi phí khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng tăng 63%, đạt 621 tỷ đồng, trong đó chi hoa hồng bảo hiểm gần 82 tỷ đồng, tăng 67%.

Hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp tích cực khi lãi gộp đạt 64,5 tỷ đồng, gấp gần 2,4 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng mạnh 65%, lên hơn 150 tỷ đồng đã làm thu hẹp đáng kể lợi nhuận.

Kết thúc quý II, DBV ghi nhận gần 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm hơn 50% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 21 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 33%.

Biểu đồ:

Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của DBV đạt gần 6.700 tỷ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm. Danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần 40%, lên hơn 2.600 tỷ đồng; trong khi tài sản tái bảo hiểm đạt 1.760 tỷ đồng, tăng 25%.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, tương đương gần 83% tổng nguồn vốn của DBV tại thời điểm cuối quý II. Trong đó, dự phòng nghiệp vụ – khoản mục phản ánh nghĩa vụ chi trả bảo hiểm trong tương lai đạt hơn 3.900 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn ghi nhận hơn 930 tỷ đồng phải trả người bán, chủ yếu là các khoản phải trả phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm.

Trước đó, doanh nghiệp này đã bị Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) xử phạt hành chính do cung cấp thông tin quảng cáo không đúng quy định liên quan đến nội dung giới thiệu là "Top 1 bảo hiểm xe cơ giới".

Trong báo cáo tài chính quý II/2026 đã công bố, DBV không thuyết minh doanh thu theo từng nghiệp vụ bảo hiểm. Báo cáo vì vậy chưa phản ánh doanh thu của từng mảng kinh doanh trong kỳ.