Sau cuộc đối thoại với Chủ tịch Gia Lai, AI và nông nghiệp xanh chờ gì ở người trẻ?

Đào tạo nhân lực trẻ cho AI, bán dẫn và các ngành mới

Ngày 15/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đang triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn với thanh niên năm 2026.

Một trong những nhóm nhiệm vụ được tỉnh xác định trọng tâm là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế.

Tỉnh đoàn được giao làm đầu mối tiếp nhận, lựa chọn các ý tưởng, sáng kiến, dự án có tiềm năng; phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia để hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên hoàn thiện dự án.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch là Gia Lai sẽ xây dựng quy trình hỗ trợ thanh niên sau khởi nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đối thoại với nông dân. Ảnh: CH.

Nội dung hỗ trợ bao gồm hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, tiếp cận nguồn vốn và công nghệ, kết nối thị trường, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh định hướng hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, xây dựng vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn.

Gia Lai cũng sẽ tăng cường kết nối thanh niên với doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

Cùng với đó là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho các sản phẩm do thanh niên làm ra.

UBND tỉnh Gia Lai cho hay, song song hỗ trợ khởi nghiệp, Gia Lai đặt trọng tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Các nhiệm vụ về giáo dục hướng nghiệp, kỹ năng số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), nghiên cứu, sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được triển khai gắn với nhu cầu sử dụng lao động và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh cũng nghiên cứu các giải pháp đào tạo, thu hút và phát triển nhân lực trẻ trong những lĩnh vực khoa học, công nghệ, công nghệ số, AI, công nghệ bán dẫn và các ngành, lĩnh vực mới.

Ở lĩnh vực du lịch và văn hóa, Gia Lai định hướng tạo điều kiện để thanh niên tham gia xây dựng sản phẩm du lịch, số hóa các giá trị văn hóa, di sản.

Tỉnh sẽ triển khai các đội hình thanh niên quảng bá du lịch trên nền tảng số, đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình “Đại sứ du lịch trẻ tỉnh Gia Lai”.

Thanh niên tham gia hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính. Ảnh: CH.

Đưa AI vào học tập, sản xuất, kinh doanh

Đặc biệt, kế hoạch của tỉnh nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và AI trong thanh niên.

Tỉnh đoàn tiếp tục phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, Đội hình Bình dân học vụ số, tổ chức tập huấn, hướng dẫn thanh niên sử dụng công nghệ số, AI và thương mại điện tử.

Mục tiêu là đưa các công cụ này vào học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, đồng thời hỗ trợ thanh niên đưa sản phẩm lên các nền tảng số để tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường.

Gia Lai cũng dành sự quan tâm đến thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới, tập trung hỗ trợ sinh kế, việc làm, phát triển sản xuất và kết nối với doanh nghiệp.

Hoạt động Đoàn được yêu cầu đổi mới theo hướng sát cơ sở, sát nhu cầu thanh niên, tăng cường khảo sát, nắm bắt nguyện vọng và phát hiện những mô hình, ý tưởng có tiềm năng để hỗ trợ.

Để các nhiệm vụ đi vào thực chất, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

Nông nghiệp xanh đang triển khai ở Gia Lai. Ảnh: CH.

Trong đó, Tỉnh đoàn giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát hiện, kết nối và đồng hành với thanh niên. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tham gia kết nối thanh niên với doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và thị trường.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, các xã, phường có trách nhiệm chủ động rà soát nhu cầu, lựa chọn và giới thiệu thanh niên, mô hình, ý tưởng, dự án có tiềm năng để kết nối nguồn lực hỗ trợ. Qua đó, tỉnh hướng tới hình thành hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên không chỉ ở giai đoạn “bắt đầu khởi nghiệp” mà cả quá trình hoàn thiện sản phẩm, tìm vốn, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.