Sau hơn 1.300 vụ bị xử phạt, lãnh đạo Gia Lai phát đi thông điệp "nóng" về chống buôn lậu, hàng giả

Gia Lai xử lý gần 1.400 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng

Ngày 1/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo các kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra.

Cụ thể, đã kiểm tra và phát hiện 1.388 vụ vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 1.304 vụ; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 61 tỷ đồng. Riêng trong đợt cao điểm từ ngày 7/5/2026 đến hết ngày 30/5/2026, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 đã phát hiện và xử lý 60 vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu; thu nộp ngân sách nhà nước trên 655 triệu đồng.

Trong kỳ, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 đã khởi tố 24 vụ/40 bị can; góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương thị trường tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Các đối tượng vi phạm ngày càng lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát và các nền tảng số để thực hiện hành vi vi phạm với phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm trong thời gian tới.

Quyết tâm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Tuấn, các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả một cách căn cơ, bài bản và đi vào thực chất, dựa trên các nguyên tắc: Xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, từng cấp quản lý nhằm tối ưu hóa bộ máy, bảo đảm thống nhất, không chồng chéo và không bỏ trống địa bàn.

Tăng cường công tác phòng ngừa, nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh từ sớm đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.

Triệt để ứng dụng công nghệ, số hóa mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, phòng chống, thanh tra, kiểm tra và liên kết chặt chẽ hệ thống dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. Xử lý nghiêm minh các vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; quyết tâm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong việc thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; đảm bảo mỗi lĩnh vực, địa bàn do một cơ quan chủ trì quản lý.

Ông Tuấn lưu ý, các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (thứ 3, từ trái sang) trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng quản lý chặt chẽ theo chuỗi “Sản xuất - Lưu thông - Tiêu dùng”, kiểm soát chặt chất lượng, nguồn gốc hàng hóa từ khâu sản xuất đến tiêu dùng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm, kháng sinh và các chất độc hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương đổi mới phương thức quản lý thị trường đối với các hành vi kinh doanh trực tuyến, bán hàng trên không gian mạng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động chuẩn bị, đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về truy xuất nguồn gốc của các thị trường quốc tế lớn nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu của nông sản Gia Lai.

​Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặc biệt lưu ý nhiệm vụ thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất xanh và tuần hoàn trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, giao Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với các ngành chức năng rà soát, đánh giá toàn bộ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn theo xu hướng chuyển đổi xanh, tuần hoàn. "Khuyến khích, hướng dẫn các cơ sở tận dụng tối đa nguồn phế phẩm của quy trình này làm nguyên liệu “đầu vào” cho quy trình khác, giảm thiểu chất thải ra môi trường, hướng tới tối ưu hóa giá trị sản xuất xanh bền vững", ông Tuấn lưu ý.