Sau khoản "ứng cứu" nghìn tỷ, PNJ tính rút ngắn thời gian trả tiền mua lại vàng

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ, mã: PNJ) vừa thông qua chủ trương rút ngắn thời gian thanh toán khi mua lại sản phẩm từ khách hàng so với quy định đang áp dụng.

Theo PNJ, thời gian thanh toán sẽ được điều chỉnh theo từng dòng sản phẩm, trên cơ sở cân đối với tình hình tài chính thực tế của công ty. Doanh nghiệp đang hoàn thiện phương án triển khai, dự kiến trước mắt áp dụng đối với trang sức thời trang và vàng miếng nhằm rút ngắn thời gian chờ của khách hàng.

HĐQT PNJ giao Tổng Giám đốc xây dựng, triển khai phương án chi tiết theo chủ trương trên và báo cáo tình hình thực hiện với HĐQT.

Trước đó, vào tháng 7, PNJ thông báo áp dụng chính sách thanh toán theo năng lực thực tế đối với toàn bộ giao dịch mua lại trên phạm vi toàn quốc. Theo chính sách này, khách hàng bán vàng, kim cương cho PNJ có thể được thanh toán trong thời hạn tối đa 120 ngày, chia thành 5 đợt.

Cụ thể, ngay sau khi PNJ tiếp nhận tài sản và hồ sơ, chứng từ hợp lệ, khách hàng được thanh toán 10% giá trị món hàng theo giá thu lại. Sau 30 ngày, công ty thanh toán thêm 20%; sau 60 ngày thanh toán 25%; sau 90 ngày tiếp tục thanh toán 25% và 10% còn lại được chi trả sau 120 ngày.

Phương án xử lý giao dịch được PNJ áp dụng mua lại từ ngày 22/7/2026. Nguồn: PNJ

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 3/9, PNJ đã thực hiện mua lại lượng hàng hóa trị giá gần 5.000 tỷ đồng, với giá trị tổn thất tương ứng hơn 1.446 tỷ đồng.

Động thái rút ngắn thời gian thanh toán diễn ra trong bối cảnh PNJ gần đây triển khai các phương án bổ sung nguồn vốn. Ngày 4/9, công ty cho biết đã đạt thỏa thuận với gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, về việc cung cấp một khoản vay nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp.

Để thu xếp nguồn vốn cho khoản vay này, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ đồng thời là con gái bà Dung, đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu PNJ. Thời gian giao dịch từ ngày 10/9 đến 10/10.

Cùng thời gian, bà Trần Phương Ngọc Hà, cũng là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu PNJ. Mục đích của hai giao dịch là tạo nguồn vốn để bà Dung cho PNJ vay.

Những diễn biến trên xuất hiện sau vụ án buôn lậu kim cương được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố vào đầu tháng 7. Theo thông tin từ cơ quan công an, đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia bị triệt phá với 22 bị can bị khởi tố và 1.100 viên kim cương các loại bị thu giữ. Tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ trên thị trường được cơ quan điều tra ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo, 52 tuổi, trú tại TP HCM, được cơ quan công an công bố là Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, với vai trò Giám đốc P-Lab, ông Thảo đã câu kết với các đối tượng khác mua những viên kim cương có thông số sai lệch so với giấy kiểm định GIA, được nhập lậu với giá rẻ. Sau đó, ông Thảo thực hiện mài mã số GIA khắc trên kim cương, làm mới theo mã số của PNJ-Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-Lab để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.