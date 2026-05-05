Sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đường sắt mở bán 1,5 triệu vé tàu

Mặc dù, giá vé tàu dịp hè này tăng khoảng từ 5 - 10% so với năm 2025 (tùy từng mác tàu) và cự ly vận chuyển do ảnh hưởng biến động giá xăng dầu, song, nhiều chính sách giảm giá, ưu đãi cũng đã được triển khai.

Ngoài chính sách giảm giá đối với các đối tượng chính sách xã hội, từ 21/5 - 16/8, hành khách mua vé cá nhân tuyến đường sắt Bắc - Nam cũng sẽ được hưởng chính sách giảm giá.

Theo đó, hành khách mua vé cá nhân đi trên các đoàn tàu khách Thống nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12 (có cự ly vận chuyển từ 900km trở lên); SE21/SE22 Sài Gòn - Đà Nẵng (có cự ly vận chuyển từ 600km trở lên); SE29/SE30 Sài Gòn - Quy Nhơn (có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên); SNT1/2 Sài Gòn - Nha Trang (có cự ly vận chuyển từ 300km trở lên) trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên sẽ được giảm 5-10% giá vé.

Số lượng vé có hạn trên mỗi đoàn tàu (20 vé/loại chỗ), không áp dụng cho loại chỗ khoang 4 giường tàu SE3, SNT1/2, SPT1/2.

Mức giảm giá mua vé xa ngày từ 40 ngày trở lên áp dụng cho cả đối tượng chính sách xã hội, không áp dụng cho trường hợp mua vé khứ hồi, vé tập thể.

Ngược lại, hành khách mua vé sát ngày tàu chạy (dưới 48 giờ so với giờ tàu xuất phát) giá bán sẽ tăng: Cự ly vận chuyển dưới 1.000km tăng 7% giá vé cùng thời điểm; Cự ly vận chuyển trên 1.000km tăng 5% giá vé cùng thời điểm.

Từ ngày 1/5, ngành Đường sắt đã chính thức triển khai tính năng "Giá vé linh hoạt" trên hệ thống bán vé điện tử, mang đến cơ hội đi tàu tiết kiệm hơn với các chặng ngắn.

Giá vé linh hoạt được hệ thống bán vé ứng dụng công nghệ AI phân tích, truy quét và tự động giảm giá một số chỗ còn trống khi hành trình đã đạt được ở mức nhất định. Các tàu có chỗ có giá ưu đãi sẽ hiển thị dòng thông báo "Tàu này đang có khuyến mãi chỗ giá rẻ", số chỗ trong toa sẽ hiển thị màu xanh nhạt, cùng số tiền giảm giá cụ thể, minh bạch, rõ ràng, dễ lựa chọn.

Với tính năng này, nhiều vé tàu Thống nhất chặng ngắn được giảm giá lên đến 35%, giá vé tàu các tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai giảm từ 20 - 25%; giá vé tàu trên các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại giảm giá từ 15 - 25%; giá vé tàu tuyến Huế - Đà Nẵng giảm giá đến 30%.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thống kê, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đường sắt đã vận chuyển gần 400.000 lượt hành khách, bảo đảm an toàn và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 10 nhà ga đón lượng hành khách nhiều nhất trong dịp này lần lượt gồm: ga Hà Nội là điểm đón đông nhất cả nước với 74.246 lượt khách; ga Sài Gòn 33.508 lượt; ga Đà Nẵng 32.602 lượt; ga Hải Phòng 31.360 lượt; ga Huế 23.295 lượt; ga Nha Trang 20.068 lượt; ga Vinh 11.607 lượt; ga Quảng Ngãi 10.035 lượt; ga Diêu Trì 9.349 lượt và ga Lào Cai 9.252 lượt.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay việc tăng cường năng lực vận tải, tổ chức chạy thêm tàu đã góp phần phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại của hành khách, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, ngành đường sắt đã duy trì chạy thường xuyên các đôi tàu Thống nhất và tàu khu đoạn với tổng số 182 chuyến, cung ứng gần 90.000 chỗ.

Đồng thời, chạy thêm 47 chuyến tàu, cung cấp trên 22.000 chỗ đi trên các tuyến trọng điểm như: Đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng, đường sắt Sài Gòn - Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi.