Diễn biến mới tại khu đô thị Royal Park sau phản ánh của cư dân

Sở Xây dựng TP.Huế vừa ban hành văn bản gửi Công ty Cổ phần Apec Land Huế liên quan đến việc lắp đặt trạm sạc xe điện tại khu B - Khu đô thị Royal Park (khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, phường Vỹ Dạ, TP.Huế).

Trước đó, Sở Xây dựng TP.Huế nhận được đơn phản ánh, kiến nghị của cư dân khu B - Khu đô thị Royal Park về việc chủ đầu tư ý cho thuê mặt bằng công viên, vỉa hè, các tuyến đường nội bộ tại khu đô thị để lắp đặt các trạm sạc xe điện, đổi pin xe điện khi chưa lấy ý kiến cư dân, đồng thời có dấu hiệu chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Các trụ sạc xe điện được tập kết tại Khu đô thị Royal Park, phường Vỹ Dạ, TP.Huế.

Qua rà soát, Sở Xây dựng TP.Huế cho rằng, việc lắp đặt trạm sạc xe điện cần tuân thủ các quy định về quy hoạch, xây dựng, an toàn công trình và hạ tầng kỹ thuật.

Theo Sở Xây dựng TP.Huế, tại thời điểm hiện nay, Bộ Xây dựng đang trong quá trình hoàn thiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch hệ thống trạm sạc xe điện và hạ tầng cần thiết tại các đô thị, nhà chung cư.

Sở Xây dựng TP.Huế cũng dẫn quy định tại khoản 2, Điều 37 Luật Nhà ở năm 2023, trong đó nêu rõ chủ đầu tư dự án phải đầu tư xây dựng nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo nội dung quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Ngoài ra, theo khoản 1, Điều 39 Luật Nhà ở năm 2023, chủ đầu tư phải lập, phê duyệt và triển khai dự án theo đúng nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định về pháp luật xây dựng và quy định pháp luật có liên quan.

Các trụ sạc xe điện được tập kết chờ lắp đặt tại công viên của Khu đô thị Royal Park, phường Vỹ Dạ, TP.Huế.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TP.Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Apec Land Huế thực hiện ngay 2 nội dung.

Thứ nhất, dừng mọi hoạt động thi công, lắp đặt trạm sạc xe điện, đổi pin xe điện tại các khu vực công cộng, công viên, vỉa hè và các tuyến đường nội bộ thuộc khu B - Đô thị Royal Park cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ hai, giữ nguyên hiện trạng, có biện pháp che chắn, cảnh báo an toàn tại các vị trí đã lắp đặt thiết bị hoặc đang thi công, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, đặc biệt là trẻ em trong khu vực.

Trường hợp Công ty Cổ phần Apec Land Huế cố tình vi phạm, tiếp tục lắp đặt, Sở Xây dựng TP.Huế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.