Sau phiên lập đỉnh, cổ phiếu SeABank giảm sàn giữa làn sóng thoái vốn của người nhà lãnh đạo

Theo báo cáo giao dịch mới nhất, ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã: SSB), đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu SSB nhằm cơ cấu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 23/9 đến 22/10 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hiện ông Lê Tuấn Anh sở hữu hơn 38,16 triệu cổ phiếu SSB, tương đương khoảng 1,1% vốn SeABank. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu ông nắm giữ sẽ giảm xuống còn hơn 30,16 triệu đơn vị, tương ứng 0,869% vốn ngân hàng.

Trong cùng khoảng thời gian, ông Nguyễn Tường Huy, con trai bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT SeABank, cũng đăng ký bán gần như toàn bộ 214.100 cổ phiếu SSB đang nắm giữ. Sau giao dịch, ông Tường Huy dự kiến chỉ còn 48 cổ phiếu.

Không chỉ người nhà lãnh đạo, hai Phó Tổng giám đốc SeABank cũng lên kế hoạch giảm sở hữu tại ngân hàng.

Cụ thể, ông Vũ Đình Khoán đăng ký bán 95.000 cổ phiếu SSB. Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu ông sở hữu sẽ giảm từ gần 5,1 triệu xuống gần 5 triệu đơn vị; tỷ lệ nắm giữ theo đó giảm từ 0,146% còn 0,144% vốn SeABank.

Bà Đặng Thu Trang, Phó Tổng giám đốc SeABank, đăng ký bán 70.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, bà Trang dự kiến giảm sở hữu từ 370.076 xuống còn 300.076 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm từ 0,011% xuống 0,009% vốn ngân hàng.

Các giao dịch của ông Vũ Đình Khoán và bà Đặng Thu Trang đều dự kiến diễn ra từ ngày 23/9 đến 22/10, với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Trước đó, một lãnh đạo khác của SeABank cũng đăng ký bán cổ phiếu. Ông Bùi Quốc Hiệu, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng, đăng ký bán 56.000 cổ phiếu SSB trong thời gian từ ngày 18/9 đến 16/10.

Nếu hoàn tất giao dịch, ông Hiệu sẽ giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 40.000 đơn vị, tương đương 0,001% vốn SeABank.

Như vậy, trong vòng một tháng, người nhà lãnh đạo cùng ba Phó Tổng giám đốc SeABank đã đăng ký bán tổng cộng hơn 8,4 triệu cổ phiếu SSB.

Trên thị trường chứng khoán, đến phiên chiều 21/9, cổ phiếu SSB đảo chiều giảm sàn xuống 22.450 đồng/cổ phiếu, mất 6,85% so với phiên trước. Thanh khoản tăng mạnh với hơn 41,7 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị trên 1.002 tỷ đồng, cao gấp khoảng 1,5 lần phiên 18/9 và là mức lớn nhất trong 5 phiên gần nhất.

Diễn biến này xuất hiện sau chuỗi các phiên đi lên liên tiếp của SSB. Trong hai phiên 15 và 16/9, cổ phiếu lần lượt tăng 6,91% và 6,94%, lên 20.900 đồng và 22.350 đồng/cổ phiếu. Mã này tiếp tục tăng 4,92% trong phiên 17/9 và thêm 2,77% trong phiên 18/9, qua đó lập đỉnh lịch sử tại 24.100 đồng/cổ phiếu. Dù điều chỉnh mạnh trong phiên 21/9, thị giá SSB vẫn cao hơn gần 15% so với mức đóng cửa ngày 14/9.

Diễn biến cổ phiếu SSB

Đà đi lên của SSB diễn ra trong thời gian cổ phiếu này liên tiếp được bổ sung vào các bộ chỉ số quốc tế.

Trong kỳ rà soát quý 3 của MarketVector Indexes, SSB là cổ phiếu Việt Nam duy nhất được thêm mới vào MarketVector Vietnam Local Index – chỉ số tham chiếu của VanEck Vietnam ETF. Theo ước tính được công bố, quỹ này có thể mua khoảng 13,2 triệu cổ phiếu SSB trong đợt tái cơ cấu hoàn tất ngày 18/9.

Bên cạnh đó, FTSE Russell đã bổ sung SSB vào FTSE Global All Cap Index cùng 26 cổ phiếu Việt Nam khác. Trước đó, tại kỳ rà soát tháng 8, SSB cũng được MSCI thêm vào MSCI Frontier Markets Index, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9.