SCEX: Tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng sau khi kiện toàn bộ máy với dấu ấn nhà bầu Thụy

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) vừa nâng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, tương đương gấp gần 14 lần so với trước. Việc tăng vốn diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang chuẩn bị các điều kiện để tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Toàn bộ 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ của SCEX là vốn tư nhân. Doanh nghiệp không ghi nhận vốn nước ngoài, vốn khác hay vốn ngân sách Nhà nước.

SCEX là một trong 5 đơn vị có hồ sơ xin cấp phép sàn tài sản mã hóa hợp lệ và đã hoàn thành vòng đánh giá đầu tiên về tài sản mã hóa.

Theo Nghị quyết 05, tổ chức cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Tổng mức góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ.

Như vậy, sau lần tăng vốn mới nhất, quy mô vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng của SCEX hiện tương đương một nửa mức tối thiểu theo quy định trên.

SCEX có tiền thân là CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX), thành lập ngày 30/9/2025, do ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng do ba cá nhân góp vốn. Trong đó, ông Dương Văn Quyết sở hữu 40%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Vũ Phát Đạt cùng nắm 30%.

Đến ngày 11/2/2026, LPEX nâng vốn điều lệ lên 360 tỷ đồng, gấp 53 lần mức ban đầu chỉ sau hơn 4 tháng hoạt động. Sau lần điều chỉnh mới nhất lên 5.000 tỷ đồng, quy mô vốn của doanh nghiệp đã tăng đáng kể so với thời điểm thành lập.

Tháng 4/2026, LPEX chính thức đổi tên thành CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX), sau khi ông Nguyễn Đức Thụy chính thức gia nhập HĐQT Sacombank.

Đến đầu tháng 6, cùng với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Khoa làm Chủ tịch HĐQT SCEX, ông Nguyễn Xuân Thái - con trai ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch Thường trực Sacombank (mã: STB) - cũng tham gia HĐQT doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Thái tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị phân tích rủi ro tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ).

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Khoa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, từng và đang đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức như ACBS, SSI, VNDirect, Red Capital và LPBS - một trong những đối tác chiến lược của SCEX.

Theo SCEX, với kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp và phát triển hệ sinh thái đầu tư, ông Thái được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chiến lược tăng trưởng, mở rộng hợp tác và phát triển các định hướng kinh doanh mới của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.