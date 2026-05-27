Siết chặt hoạt động vận tải tuyến đảo Lớn–An Bình để đảm bảo an toàn tối đa cho du khách

Những ngày cuối tháng 5, cũng là thời gian cao điểm mùa du lịch hàng năm của đảo Lý Sơn.

Nếu đảo Lý Sơn được ví gọi “Thiên đường du lịch biển”, thì đảo An Bình (đảo bé) là điểm đến không thể thiếu của dư khách trong và ngoài nước, khi đặt chân đến nơi này.

Bộ đội Biên phòng và nhân viên BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn đang kiểm tra khách xuống tàu tại đảo An Bình. Ảnh: CX

Theo vòng quay của thời gian dù nhiều nơi đã có sự thay đổi, thế nhưng đảo An Bình gần như vẫn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ, sự thanh bình vốn có từ bao đời nay.

Cùng với phong cảnh hữu tình, làn nước biển xanh trong đến tận đáy, những yếu tố nêu trên đã trở thành thế mạnh, giúp đảo An Bình ngày trở nên hút khách đến, đặc biệt là giới trẻ và những du khách yêu thiên nhiên của vùng biển đảo, khi đặt chân đến Lý Sơn.

Trò chuyện với PV Etime/Dân Việt, người dân đảo An Bình cho biết những năm trước, số lượng du khách khi Lý Sơn rồi sang đảo An Bình tham quan và vui chơi chỉ từ vài chục, đến khoảng 100 lượt/ngày.

Video: Hoạt động vận tải khách tuyến đảo Lớn - An Bình

Thế nhưng gần đây, không chỉ số lượng sang đảo An Bình tăng lên gấp 5-7 lần/ngày, mà số ở lại qua đêm tại đảo cũng tính bằng con số hàng trăm người/đêm.

Đại diện BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn xác nhận, thời điểm hiện tại, số lượng khách từ đảo Lớn sang đảo An Bình tham quan, nghỉ ngơi ít thì 300 lượt/ngày, nhiều thì 500 – 600 lượt/ngày….

Lực lượng CSGT Quảng Ngãi đang thực hiện kiểm tra nồng độ cồn của lái tàu tuyến đảo Lớn - An Bình trước khi cho xuất bến. Ảnh: H.Thành

Trước nhu cầu đi lại trên tuyến đảo Lớn - An Bình ngày càng tăng như vậy, để bảo đảm an toàn cho du khách, cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền sở tại đã tăng cường thực hiện song song hàng loạt biện pháp.

Đại diện BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn cho biết, hoạt động vận khách tuyến đảo Lớn – An Bình và ngược lại, hiện có 11 chiếc ca nô, với sức chở từ 32 – 38 khách/lượt/chuyến và thời gian chạy khoảng 15 phút/lượt/tàu…

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Cùng tích cực tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu chủ phương tiện, lái tàu kí cam kết thực hiện nghiêm các quy định; lực lượng Bộ đội Biên phòng, CSGT đường thuỷ Quảng Ngãi còn tổ chức giám sát, kiểm tra rất chặt chẽ từng phương tiện trước khi rời cảng.

Theo đó cùng với kiểm đếm số lượng khách được phép chở; việc chấp hành mặc áo phao của hành khách, lái tàu và nhân viên; lực lượng CSGT đường thuỷ còn tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của lái tàu và cả nhân viên phục vụ.

Theo đó tất cả những trường hợp vi phạm bị phát hiện (chở quá số lượng quy định, lái tàu và thuyền viên có nồng độ cồn…) đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Hành khách đi tàu đều thực hiện mặc áo phao. Ảnh: CX

Anh M.T.A, 1 lái tàu hoạt động trên tuyến đảo Lớn – An Bình xác nhận, lúc trước còn có chuyện chở thừa khách, chứ gần đây không một phương tiện nào dám vi phạm (chở vượt số người quy định), vì khi lực lượng chức năng phát hiện được, sẽ bị xử lý rất nặng.

Việc siết chặt hoạt động trên tuyến giao thông đảo Lớn – An Bình của lực lượng Bộ đội Biên phòng, CSGT đường thuỷ tỉnh Quảng Ngãi, đã và đang góp phần đưa du lịch biển Lý Sơn trở thành điểm đến an toàn cho du khách, khi đến với đảo này.