"Siết" trách nhiệm Ban Quản lý Khu kinh tế với các dự án đầu tư, Chủ tịch Gia Lai đưa ra loạt nhiệm vụ "khẩn"

Ngày 29/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có chỉ đạo yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án, bảo đảm tiến độ theo quy định.

Đồng thời kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, nếu có, theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tập trung hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Chư Sê, trình UBND tỉnh xem xét theo thẩm quyền.

Các dự án bất động sản triển khai tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Công Sơn.

Đối với các dự án thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức đấu giá và hoàn thành theo tiến độ đã được giao. Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phải được tập trung thực hiện, nhất là tại các khu đất phục vụ đấu giá và các dự án đầu tư đang triển khai.

UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý Khu kinh tế hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Kinh doanh Khu liên hợp dịch vụ thương mại và Cửa hàng xăng dầu tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, bảo đảm tiến độ đề ra.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế chịu trách nhiệm toàn diện đối với các dự án đầu tư trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp; chủ động rà soát nhiệm vụ, kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công việc được thực hiện có chất lượng, hiệu quả và có kết quả cụ thể.

Các sở, ngành và địa phương liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý; tăng cường phối hợp trong công tác quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá và thu hồi đất, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai theo đúng quy định.