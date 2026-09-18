Sở Công thương Quảng Ngãi tiếp nhận phòng Địa chất - Khoáng sản, phân công Phó Giám đốc Sở phụ trách

Sáng 18/9, sau khi hoàn tất tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực khoáng sản được chuyển từ Sở NN&MT, Sở Công thương cũng đã công bố nhân sự phụ trách lĩnh vực này.

Lãnh đạo Sở Công thương chúc mừng cán bộ được bổ nhiệm của phòng Địa chất - Khoáng Sản. Ảnh: Th.Hậu

Cụ thể, công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Địa chất – Khoáng sản đối với ông Đoàn Hùng Chương.

Quảng Ngãi hoàn tất chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực khoáng sản về Sở Công thương

Công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm 2 Phó Trưởng phòng Địa chất – Khoáng sản đối với ông Nguyễn Cường và ông Nguyễn Biện Như Sơn; tiếp nhận, phân công công tác 6 công chức của phòng.

Phát biểu tại lễ công bố, lãnh đạo Sở Công thương yêu cầu các cán bộ được tiếp nhận, bổ nhiệm và được phân công công tác của phòng Địa chất – Khoáng sản, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động.

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, nhất là trong thời điểm tỉnh đang triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm.

Lĩnh vực quản lý nhà nước trong khoáng sản hiện do Sở Công thương quản lý. Ảnh: CX

Vào chiều cùng ngày, liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành phòng Địa chất – Khoáng sản, trao đổi với PV Dân Việt, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân cho biết, tạm thời trước mắt giao cho ông Huỳnh Minh Chương, Phó Giám đốc Sở Công thương trực tiếp phụ trách và điều hành phòng Địa chất – Khoáng sản.