Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Huế làm việc với xã có loạt trạm cân thu mua keo tràm trái phép

Chiều 10/6, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Huế đã có buổi làm việc với UBND xã Hưng Lộc và các hộ dân liên quan đến hoạt động của các trạm cân thu mua gỗ keo tràm trái phép dọc tuyến tỉnh lộ 14B qua địa bàn xã.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo UBND xã Hưng Lộc cùng đại diện các ban, ngành liên quan và các hộ dân đang thực hiện hoạt động thu mua, tập kết gỗ keo tràm trên địa bàn.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Huế kiểm tra các trạm cân thu mua gỗ keo tràm trái phép dọc tuyến tỉnh lộ 14B qua địa bàn xã Hưng Lộc.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các điểm trạm cân thu mua, tập kết gỗ keo tràm dọc tuyến tỉnh lộ 14B. Qua kiểm tra cho thấy, các hộ dân đã chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng khi ngừng hoạt động các điểm cân, thu mua, tập kết gỗ keo tràm. Việc di dời phương tiện, máy móc, vật tư và dọn dẹp mặt bằng để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như an toàn giao thông trên tuyến cũng được các hộ thực hiện.

Tại buổi làm việc, UBND xã Hưng Lộc báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động các trạm cân thu mua gỗ keo tràm trên địa bàn trong thời gian qua. Các hộ dân trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời đề xuất cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn các thủ tục liên quan nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Huế ghi nhận các ý kiến của địa phương và người dân, đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức các điểm cân, thu mua, tập kết gỗ keo tràm phải tuân thủ đầy đủ các quy định về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND xã Hưng Lộc rà soát, đánh giá cụ thể từng trường hợp để có hướng xử lý phù hợp, vừa tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, vừa đảm bảo trật tự, an toàn và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, ông Đỗ Ngọc Lành - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho biết, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các hộ dân hoạt động thu mua gỗ keo tràm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định, an toàn và bền vững.

Một trạm cân thu mua gỗ keo tràm trái phép tại xã Hưng Lộc, TP.Huế đã ngừng hoạt động sau khi cơ quan chức năng vào cuộc.

Trước đó, dọc tuyến tỉnh lộ 14B đoạn qua thôn Xuân Lộc, xã Hưng Lộc xuất hiện dày đặc các trạm cân thu mua gỗ keo tràm. Trong số 8 trạm cân thu mua keo tràm hoạt động trên địa bàn, có tới 7 trạm vi phạm pháp luật về đất đai do tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời không đảm bảo các quy định về môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Các cơ sở này được đầu tư khá bài bản với hệ thống cân điện tử, nhà điều hành, máy gắp gỗ cùng lượng lớn xe tải hạng nặng ra vào thường xuyên. Đáng chú ý, nhiều xe chở gỗ keo tràm chất cao, cồng kềnh ra vào các trạm cân gây nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối khu vực Nam Đông cũ với quốc lộ 1.

Ngoài ra, việc các trạm cân thu mua gỗ keo tràm hoạt động trái phép còn gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước và tạo môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng với các doanh nghiệp, cơ sở chấp hành đúng quy định.

Trước tình hình trên, UBND xã Hưng Lộc đã có văn bản yêu cầu chủ các trạm cân thu mua gỗ keo tràm trái phép dừng ngay toàn bộ hoạt động thu mua, tập kết lâm sản, đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở khôi phục, hoàn trả mặt bằng theo hiện trạng ban đầu...