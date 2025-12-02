Số phận máy bay bị bỏ rơi ở sân bay Nội Bài sắp có hồi kết

Đối với việc xử lý máy bay bị bỏ rơi ở sân bay Nội Bài, Bộ Tài chính cho biết, việc xử lý máy bay B727-200 bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Cụ thể, Bộ Xây dựng thực hiện giao tài sản cho Học viện Hàng không Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập) sử dụng làm mô hình, giáo cụ đào tạo theo thẩm quyền và trình tự thủ tục quy định tại Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ, đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích và chịu trách nhiệm về việc thay đổi phương án xử lý.

Máy bay bị bỏ rơi ở sân bay Nội Bài. (Ảnh: NIA)

Trường hợp Học viện Hàng không Việt Nam được Bộ Xây dựng thực hiện giao tài sản (tàu bay B727-200) thì việc xác định nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho rằng, việc xác định nguyên giá tài sản cố định thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 23/2023/TT-BTC và Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Trong đó, có trường hợp tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán, không có hồ sơ xác định giá mua hoặc giá xây dựng của tài sản đó nhưng có căn cứ để xác định thời điểm đưa tài sản vào sử dụng và giá mua mới của tài sản cùng loại hoặc giá xây dựng mới của tài sản có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương tại thời điểm đưa tài sản vào sử dụng.

Ngoài ra, còn có trường hợp tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán mà không có căn cứ để xác định nguyên giá tài sản cố định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản hoặc được giao lập phương án xử lý tài sản thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để đánh giá lại giá trị còn lại của tài sản, thời gian tính hao mòn còn lại của tài sản để xác định nguyên giá ghi trên biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản theo công thức quy định.

Bộ Tài chính cũng nêu rõ, việc xác định giá trị còn lại của tài sản thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 23/2023/TT-BTC.

Trong đó quy định: Giá trị còn lại của tài sản được xác định theo công thức; Đối với tài sản cố định được đánh giá lại giá trị tài sản quy định tại Điều 6 Thông tư số 23/2023/TT- BTC thì giá trị còn lại của tài sản cố định khi đánh giá lại là giá trị còn lại của tài sản cố định theo đánh giá lại.

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt, hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng từ nguồn thu kinh phí hợp pháp của Học viện Hàng không Việt Nam theo quy định, ngân sách Nhà nước không hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên.

Trước đó, chiếc máy bay B727-200 đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, là tài sản công giao cho Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chủ trì xử lý theo phương án bán đấu giá.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết việc bán đấu giá gặp nhiều khó khăn do đây là loại tài sản đặc thù, chưa có tiền lệ giao dịch trong nước cũng như quốc tế. Giá trị thẩm định quá thấp, không đủ bù đắp chi phí tổ chức bán đấu giá và các khoản chi phí liên quan.

Sau khi rà soát, Bộ Xây dựng đề xuất chuyển sang phương án giao cho Học viện Hàng không Việt Nam tiếp nhận.