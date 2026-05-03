Sở Tài chính Quảng Ngãi được giao “cầm trịch” thu hút đầu tư giải quyết bài toán rác thải

Lượng rác thu gom, xử lý mới thực hiện được 52 – 65%

Theo Sở NN&MT Quảng Ngãi, số lượng rác và chất thải sinh hoạt hiện nay trên địa bàn tỉnh khoảng 1.130 tấn/ngày. Thế nhưng việc thu gom xử lý chỉ mới thực hiện đạt hơn 50%, cụ thể tại vực phía Đông đạt khoảng 65% và khu vực phía Tây đạt 52%.

Việc thu gom rác trên địa bàn Quảng Ngãi nói chung chủ yếu do các Công ty dịch vụ môi trường, hợp tác xã và tổ đội vệ sinh thực hiện.

Tuy nhiên nhiều địa phương hiện thiếu, hoặc đơn vị thu gom không đủ nhân lực để thực hiện nên nhiều nơi, khu vực rác thải do người dân tự xử lý nên hiệu quả còn thấp.

Công nhân Công ty môi trường Quảng Ngãi đang thu gom rác thải, đưa về nơi tập trung tạm.

Về hệ thống xử lý, trên địa bàn tỉnh hiện có 3 nhà máy, 1 khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung, 6 khu chôn lấp, 1 khu xử lý bằng phương pháp đốt và chôn lấp, 3 lò đốt và 18 hố/bãi chôn lấp tạm….

Chỉ đạo cụ thể từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Liên quan đến vấn đề này, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã có buổi chủ trì cuộc họp với các cấp, ngành và đơn vị liên quan, để chỉ đạo giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận thời gian qua, việc thu gom và xử lý rác thải tuy cơ bản đáp ứng nhu cầu, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế và chưa thật đảm bảo.

Vì vậy để nâng cao hiệu quả xử lý môi trường và thu hút đầu tư cho lĩnh vực này trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển giao trách nhiệm cho Sở Tài chính chủ trì, xúc tiến kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn; đồng thời yêu cầu Sở Tài chính cần ưu tiên phân bổ nguồn lực để đầu tư cho lĩnh vực này.

Khẩn trương hoàn thành đề xuất danh mục lựa chọn nhà đầu tư, danh mục quỹ đất thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 6/2026.

Đối với những vị trí và khu vực phù hợp định hướng, ưu tiên nhưng chưa có nhà đầu tư, Sở Tài chính phải tham mưu UBND tỉnh phương án bố trí nguồn lực đầu tư một số nhà máy xử lý rác; cân đối kinh phí, bố trí cho các xã phường trong công tác thu gom, xử lý rác thải.

Sở NN&MT kiểm tra đánh giá toàn diện việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; tăng cường theo dõi, giám sát thực hiện của các đơn vị, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh kiểm tra chấp hành quy định bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tham mưu bố trí quỹ đất, quy hoạch sử dụng đất phục vụ xây dựng các nhà máy xử lý rác; khẩn trương hoàn thiện các bộ tiêu chí, định mức liên quan đến công tác môi trường.

Hiện trường thi công 1 công trình xử lý rác trên địa bàn Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, đơn giá, định mức dịch vụ thu gom, xử lý chất thải.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm và làm tốt công tác thu gom rác theo dịch vụ công ích; bảo đảm nghiệm thu, thanh quyết toán đúng quy định.

BQL dự án các công trình Dân dụng tổ chức triển khai các dự án liên quan được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng an toàn hiệu quả; BQL dự án các công trình giao thông tỉnh khẩn trương đưa NM xử lý rác tại xã Sơn Hà vào hoạt động và thực hiện đúng quy định về chuyển giao chủ đầu tư.

Lãnh đạo UBND tỉnh và cấp ngành trong 1 lần kiểm tra hiện trường 1 hạng mục xử lý rác sinh hoạt.

Sở Y tế chủ trì phối hợp xử lý việc đấu nối vào hệ thống xử lý nước rỉ rác; tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý nước rỉ rác tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung của tỉnh….