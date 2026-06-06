Sơn Cẩm Hà (Đà Nẵng): Bứt phá toàn diện và khát vọng Nông thôn mới

Hiệu lực từ mô hình quản lý mới, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,60%

Xã Sơn Cẩm Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tiên Sơn, Tiên Châu và Tiên Hà. Địa phương có tổng diện tích tự nhiên 11.912,4ha, quy mô dân số 3.981 hộ với 17.409 nhân khẩu, sinh sống tại 20 thôn.

Chiều ngày 6/6, UBND xã Sơn Cẩm Hà (thành phố Đà Nẵng) tổ chức buổi thông tin tình hình kinh tế - xã hội địa phương với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương

Ông Phạm Việt Hậu - Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết: “Từ khi sáp nhập đến nay, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra những tác động rõ nét. Mô hình này góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo sự thông suốt, liên tục trong thực hiện nhiệm vụ, không làm gián đoạn các hoạt động tại cơ sở”.

Xã Sơn Cẩm Hà bứt phá toàn diện và khát vọng Nông thôn mới trong tương lai

Theo ông Hậu, bộ máy tổ chức của xã đã được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng. Quy trình xử lý công việc được rút ngắn, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và hạn chế tình trạng đùn đẩy né tránh. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được tăng cường, giúp giảm tối đa thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Minh chứng rõ nét là từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận 4.793 hồ sơ, đã giải quyết 4.773 hồ sơ (tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 99,60%). Các chỉ số cốt lõi đều đạt mức ấn tượng, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,06%, thanh toán trực tuyến đạt 100%, số hóa hồ sơ đạt 100% và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 99%.

Kinh tế khởi sắc, hướng tới mục tiêu nông thôn mới

Về phát triển kinh tế, Sơn Cẩm Hà đã tập trung phát huy giá trị kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Địa phương chú trọng phát triển các cây trồng chủ lực có giá trị cao như măng cụt, bòn bon, tiêu... Ngành chăn nuôi duy trì ổn định, kiểm soát tốt dịch bệnh. Đến nay, xã đã có 7 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (6 sản phẩm 3 sao, 1 sản phẩm 4 sao).

Đến nay, xã Sơn Cẩm Hà có 7 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó 6 sản phẩm 3 sao, 1 sản phẩm 4 sao. Ảnh: SCH-TH

Để hoàn thiện hạ tầng, xã đã huy động trên 250 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích NTM vào năm 2028. Tính đến thời điểm hiện tại, thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.196 triệu đồng (bằng 66,56% dự toán). Tổng thu ngân sách địa phương đạt 152.758,5 triệu đồng (đạt 52,6% dự toán); trong đó thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đóng vai trò chủ lực với 135.670 triệu đồng.

Kiến nghị tháo gỡ nút thắt hạ tầng và an sinh

Bên cạnh thuận lợi, Sơn Cẩm Hà đang đối mặt với bài toán hạ tầng giao thông. Trên địa bàn xã có hai tuyến đường huyết mạch là ĐT.614 (đoạn qua xã dài 17,165km) và ĐT.615 (đoạn qua xã dài 15,521km). Hiện trạng mặt đường hai tuyến này rất nhỏ hẹp (chỉ từ 3,5 - 5,5m), nhiều đoạn dốc và đường cong nguy hiểm, gây khó khăn cho vận chuyển hàng hóa và mất an toàn giao thông.

Địa phương kính đề nghị HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng hai tuyến đường này. Trước mắt, xã kiến nghị ưu tiên nâng cấp tuyến ĐT.615 nhằm tạo hành lang kết nối Đông - Tây từ cầu Tĩnh Thủy (thành phố Tam Kỳ cũ) qua xã Sơn Cẩm Hà đến giáp Quốc lộ 14E (xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức cũ). Đây không chỉ là động lực thúc đẩy kinh tế cụm xã vùng Tây kết nối với cảng biển Kỳ Hà, sân bay Chu Lai mà còn là tuyến tránh ngập lụt khẩn cấp trong mùa mưa bão.

Xã Sơn Cẩm Hà đã kiến nghị HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường trọng tâm qua địa bàn nhằm phát triển kinh tế địa phương

Ngoài ra, nhằm tạo bệ phóng kinh tế dài hạn, UBND xã Sơn Cẩm Hà đề xuất thành phố xem xét chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Tiên Cẩm trong năm 2026 để thu hút đầu tư; đồng thời hỗ trợ khoảng 30 tỷ đồng đầu tư xây dựng Chợ trung tâm xã.

Đặc biệt, trước thực trạng thiên tai diễn biến phức tạp, xã kiến nghị UBND thành phố cùng các sở ngành liên quan hỗ trợ khẩn cấp 14,9 tỷ đồng đầu tư xây dựng Điểm sắp xếp dân cư tập trung Đồng Làng. Dự án nhằm kịp thời di dời 62 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sụt lún, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trước mùa mưa lũ.

Tại buổi thông tin, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà đã trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 5 phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trung ương, địa phương nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc trong công tác truyền thông. Trong số các cá nhân được vinh danh, nhà báo Trương Hồng Phong (Báo Nông thôn Ngày nay / điện tử Dân Việt) đã trang trọng nhận giấy khen nhờ những thành tích thông tin và tuyên truyền nổi bật trên địa bàn xã suốt thời gian qua.