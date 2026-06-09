'Sóng gió' ngành điện: Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng TV3 bị khởi tố

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3; HNX: TV3) vừa công bố thông tin liên quan đến việc ba lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp bị bắt tạm giam theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cụ thể, TV3 cho biết, ngày 8/6, công ty đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng.

Doanh nghiệp cũng cho rằng, việc công bố thông tin được thực hiện theo quy định pháp luật. Đồng thời, công ty khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện vẫn được tổ chức và triển khai bình thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

Công ty cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin phát sinh liên quan theo đúng quy định.

"Sóng gió" ngành điện: Loạt lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) đã công bố thông tin về việc hàng loạt lãnh đạo cấp cao bị khởi tố. Trong danh sách này có ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát; cùng bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Theo thông tin từ PC1, các cá nhân trên bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Ngoài ra, ông Võ Hồng Quang và ông Đặng Quốc Tưởng, đều là Phó Tổng Giám đốc PC1, cũng đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Không chỉ PC1, hai doanh nghiệp tư vấn điện khác là CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1; UPCoM: TV1) và CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2; HoSE: TV2) cũng đã công bố thông tin về việc lãnh đạo bị khởi tố.

Cụ thể, PECC1, ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch HĐQT bị khởi tố và tạm giam theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành ngày 7/5.

Còn tại PECC2, ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng cũng đã bị khởi tố.

Theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các quyết định khởi tố được đưa ra trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), PC1 và các đơn vị có liên quan trên phạm vi cả nước.

