Sông Vàng xây dựng OCOP không chỉ là “sao”, mà phải tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân

Sau sáp nhập, xã Sông Vàng tiếp tục xác định Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là một trong những hướng đi quan trọng để khai thác lợi thế sản vật địa phương, phát triển kinh tế nông thôn và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Ông Lê Văn Tư - Chủ tịch UBND xã Sông Vàng cho biết, công tác tuyên truyền về OCOP được địa phương thực hiện thường xuyên, lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo của xã, thôn, các cuộc họp và hoạt động của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến cơ chế, chính sách của Nhà nước về Chương trình OCOP; giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả của các tổ chức, cá nhân đã tham gia chương trình. Qua đó, giúp người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và các cơ sở sản xuất hiểu rõ hơn về lợi ích của việc xây dựng sản phẩm theo hướng hàng hóa, có thương hiệu và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Quyết Thắng đơn vị tiên phong trong phát triển các sản phẩm OCOP từ cây chè. Ảnh: Tú Quân.

Hiện xã Sông Vàng có 11 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên. Trong đó, 7 sản phẩm đang có đầu ra tương đối ổn định, gồm: Trà xanh Quyết Thắng, Chè dây Ra Zéh túi lọc, Trà OoLong Quyết Thắng, Trà hoa hồng Pa Nan, Chè dây hoa hồng, Rượu sim và Chè dây túi lọc Tuấn Hòa.

Ông Tư chia sẻ, cùng với phát triển sản phẩm, công tác quảng bá, xúc tiến thương mại được xã xác định là khâu quan trọng.

Các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng được định hướng tham gia các hội chợ sản phẩm OCOP và hàng nông sản do thành phố và các địa phương tổ chức. Đây là cơ hội để các chủ thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, xã Sông Vàng đang khuyến khích các chủ thể tận dụng mạnh hơn các nền tảng số như TikTok, Facebook, YouTube, đồng thời quan tâm xây dựng nhận diện thương hiệu, phát triển thương mại điện tử và kinh tế số.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm hiểu và mua sắm sản phẩm qua môi trường trực tuyến, việc đưa OCOP lên các nền tảng số được xem là hướng đi cần thiết để những sản vật của vùng Sông Vàng không chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương mà có thể tiếp cận khách hàng ở những thị trường rộng lớn hơn.

Cây chè đã giúp cho hàng trăm hộ dân ở xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng có thu nhập ổn định. Ảnh: Tú Quân.

Ông Tư cho biết thêm, giai đoạn 2026-2030, xã Sông Vàng đặt mục tiêu củng cố, nâng cấp 10 sản phẩm OCOP đã có và phát triển mới ít nhất 2 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm OCOP đến cuối năm 2030 lên ít nhất 13 sản phẩm.

Việc phát triển OCOP tại Sông Vàng được đặt trong “bức tranh” tổng thể mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân.

Xã xác định phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp để nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Theo định hướng đến năm 2030, xã phấn đấu thu nhập bình quân tăng 5 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-2%/năm, đồng thời nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề lên từ 75% và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên từ 90%.

Trong “bức tranh” đó, OCOP được kỳ vọng trở thành một trong những công cụ giúp biến lợi thế sản xuất của địa phương thành giá trị kinh tế cụ thể.

Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 13 sản phẩm OCOP vì thế không chỉ là câu chuyện tăng thêm số lượng sản phẩm được công nhận. Quan trọng hơn, Sông Vàng hướng tới xây dựng những sản phẩm có chất lượng, có thương hiệu, có thị trường và thực sự tạo ra giá trị cho cộng đồng nông thôn.