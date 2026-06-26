Star Night Market chính thức khai trương, mở "thiên đường không ngủ" mới tại Nha Trang

Được phát triển theo mô hình chợ đêm kết hợp trải nghiệm giải trí hiện đại, Star Night Market hướng đến không gian "chill ngày - cháy đêm", nơi du khách có thể khám phá hàng loạt hoạt động từ thưởng thức ẩm thực, mua sắm đặc sản và sản phẩm địa phương đến hòa mình vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc đường phố trong khung cảnh bến cảng rực rỡ ánh đèn.

Điểm nhấn của Star Night Market là khu phố ẩm thực quy tụ nhiều món ăn đặc trưng của Nha Trang cùng các hương vị ẩm thực trong và ngoài nước. Xen kẽ là hệ thống gian hàng mua sắm với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm, thời trang và đặc sản địa phương, mang đến cho du khách nhiều lựa chọn khi tham quan đảo Hòn Tre.

Không chỉ là nơi mua sắm và thưởng thức ẩm thực, Star Night Market còn được kỳ vọng trở thành không gian giải trí về đêm mới của Vinpearl Harbour.

Ngay trong đêm khai trương, du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội với lễ hội bia sôi động, các màn khiêu vũ đường phố đầy màu sắc, hai show trình diễn ấn tượng cùng chuỗi hoạt động giao lưu và nhiều phần quà hấp dẫn.

Bên cạnh đó, hệ thống ánh sáng nghệ thuật cùng những góc check-in ven cảng và khung cảnh lung linh phản chiếu trên mặt vịnh sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách.

Việc đưa Star Night Market vào hoạt động tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái vui chơi, mua sắm và giải trí tại Vinpearl Harbour - khu phố thương mại đang trở thành điểm đến nổi bật trên đảo Hòn Tre.

Cùng với các nhà hàng, cửa hàng mua sắm, quảng trường ven biển và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra thường xuyên, Star Night Market được kỳ vọng sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm tại Nha Trang.

Sự xuất hiện của Star Night Market không chỉ mang đến thêm một lựa chọn vui chơi cho người dân và du khách trong mùa hè mà còn hứa hẹn trở thành điểm hẹn mới của những ai muốn tận hưởng trọn vẹn nhịp sống sôi động bên vịnh biển khi màn đêm buông xuống.