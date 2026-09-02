Sức bật xuất khẩu nông sản 8 tháng: Sầu riêng bùng nổ, hạt điều giữ giá, cà phê giảm sâu

Theo báo cáo thị trường nông lâm thủy sản của Bộ Công Thương, xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam tiếp tục duy trì quy mô lớn trong những tháng đầu năm 2026. Trong đó, rau quả đang là một trong những nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng nổi bật, với kim ngạch tháng 8 lần thứ hai liên tiếp vượt mốc 1 tỷ USD.

Ước tính trong tháng 8/2026, Việt Nam thu về khoảng 1,1 tỷ USD từ xuất khẩu rau quả, tăng 1,3% so với tháng trước và 14,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ hai liên tiếp trong năm nay kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này vượt 1 tỷ USD.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt xấp xỉ 5,87 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sầu riêng Việt có thể mang về thêm 1,5 tỷ USD trong những tháng cuối năm

Sầu riêng tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, riêng 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt khoảng 1,77 tỷ USD, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường lớn nhất, chiếm hơn 93% tổng kim ngạch.

Bước sang những tháng cuối năm, nguồn cung sầu riêng được dự báo tiếp tục dồi dào khi các vùng trồng tại Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk và Lâm Đồng, bước vào cao điểm thu hoạch. Trong đó, tháng 9 và tháng 10 là thời điểm chính vụ, tạo nguồn hàng phục vụ xuất khẩu và góp phần hỗ trợ đà tăng của toàn ngành rau quả.

Cùng thời điểm này, vụ sầu riêng Hè của Thái Lan kết thúc, qua đó được đánh giá tạo thêm lợi thế cho sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu rau quả trong 4 tháng cuối năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó riêng sầu riêng có thể đóng góp khoảng 1,2-1,5 tỷ USD kim ngạch.

Dư địa về nguồn cung cũng được củng cố khi diện tích trồng sầu riêng trong nước mở rộng nhanh những năm gần đây. Đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 195.000 ha sầu riêng, gần gấp 3 lần mức 70.000 ha vào năm 2020. Sản lượng theo đó tăng từ khoảng 600.000 tấn lên 1,8 triệu tấn trong cùng giai đoạn và dự kiến vượt 2 triệu tấn trong năm 2026.

Cà phê vượt 6 tỷ USD nhưng giá trị thấp hơn cùng kỳ

Bên cạnh rau quả, cà phê tiếp tục nằm trong nhóm nông sản mang về kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cho Việt Nam.

Theo ước tính của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê đã mang về hơn 6 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu vẫn giảm khoảng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025 do mặt bằng giá xuất khẩu thấp hơn.

Số liệu của Cục Hải quan tính đến ngày 15/8 cho thấy Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,26 triệu tấn cà phê, trị giá 5,72 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, khối lượng tăng 12% nhưng giá trị giảm 10%.

Riêng 15 ngày đầu tháng 8, xuất khẩu cà phê đạt 61.200 tấn, mang về 266,1 triệu USD, tương đương mức giá bình quân khoảng 4.348 USD/tấn.

Diễn biến trái chiều giữa lượng và giá trị cho thấy dù cà phê Việt Nam đưa ra thị trường quốc tế nhiều hơn, mặt bằng giá xuất khẩu thấp hơn đã ảnh hưởng đến kim ngạch của ngành.

Xuất khẩu hồ tiêu, hạt điều giữ quy mô tỷ USD

Với hồ tiêu, giá xuất khẩu tiếp tục được duy trì ở mặt bằng tương đối cao. Số liệu cập nhật đến giữa tháng 8 cho thấy Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 179.344 tấn hồ tiêu, thu về khoảng 1,17 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, khối lượng tăng khoảng 16%, còn giá trị tăng 10,6%.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l hiện được tham chiếu quanh 5.990 USD/tấn, loại 550 g/l khoảng 6.050 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam ở mức khoảng 8.400 USD/tấn.

Tuy nhiên, tốc độ tăng về khối lượng cao hơn tốc độ tăng kim ngạch cho thấy giá bình quân thực tế của các lô hàng không tăng tương ứng với sản lượng. Vì vậy, cần phân biệt giữa mức giá chào theo từng quy cách sản phẩm và giá xuất khẩu bình quân được ghi nhận trên tờ khai hải quan.

Hạt điều cũng tiếp tục nằm trong nhóm nông sản có giá trị xuất khẩu lớn. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 412.000 tấn hạt điều, thu về gần 2,9 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm trước, khối lượng xuất khẩu giảm nhẹ khoảng 0,1% nhưng giá trị lại tăng hơn 3%. Diễn biến này trái chiều với cà phê và gạo khi lượng xuất khẩu hạt điều gần như đi ngang nhưng kim ngạch vẫn tăng, cho thấy giá trị xuất khẩu bình quân của mặt hàng tiếp tục được duy trì ở mức tương đối cao.

Hiện Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường tiêu thụ hạt điều Việt Nam lớn nhất.