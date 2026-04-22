Sun PhuQuoc Airways muốn "rót tiền" sắm đủ 100 chiếc máy bay vào năm 2030

Dự án Vận tải hàng không Mặt Trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 979 ngày 20/5/2025, trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn.

Nhà đầu tư là Công ty TNHH Hàng không Mặt Trời Phú Quốc, với quy mô đội bay đến năm 2030 đạt 31 máy bay và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 2.500 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Trong quá trình triển khai, trên cơ sở đánh giá nhu cầu thị trường, Sun PhuQuoc Airways đề xuất điều chỉnh dự án theo hướng nâng số lượng máy bay từ 31 lên 100 chiếc, đồng thời tăng tổng mức đầu tư tương ứng. Các nội dung khác của dự án vẫn giữ nguyên theo quyết định đã được phê duyệt.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc thay đổi quy mô đội bay và tổng mức đầu tư là nội dung thuộc diện phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025.

Do đó, để bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến yêu cầu doanh nghiệp chủ động làm việc với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo.

Trước đó, Sun PhuQuoc Airways đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Doanh nghiệp cho rằng việc điều chỉnh quy mô đội bay và tổng mức đầu tư, trong khi các yếu tố như mục tiêu, địa điểm, tiến độ và nhà đầu tư không thay đổi, không thuộc trường hợp phải xin điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, hãng đề nghị các bộ, ngành liên quan cho ý kiến về quan điểm này; đồng thời, trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, đề nghị được hướng dẫn trình tự, thủ tục phù hợp để triển khai dự án đúng quy định.