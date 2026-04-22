Doanh nghiệp

Sun PhuQuoc Airways muốn "rót tiền" sắm đủ 100 chiếc máy bay vào năm 2030

+ aA -
Thế Anh
22/04/2026 06:10 GMT +7
Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về đề nghị của Sun PhuQuoc Airways hướng dẫn thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư nâng quy mô đội bay lên 100 chiếc máy bay vào năm 2030.

Dự án Vận tải hàng không Mặt Trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 979 ngày 20/5/2025, trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn.

Nhà đầu tư là Công ty TNHH Hàng không Mặt Trời Phú Quốc, với quy mô đội bay đến năm 2030 đạt 31 máy bay và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 2.500 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Trong quá trình triển khai, trên cơ sở đánh giá nhu cầu thị trường, Sun PhuQuoc Airways đề xuất điều chỉnh dự án theo hướng nâng số lượng máy bay từ 31 lên 100 chiếc, đồng thời tăng tổng mức đầu tư tương ứng. Các nội dung khác của dự án vẫn giữ nguyên theo quyết định đã được phê duyệt.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc thay đổi quy mô đội bay và tổng mức đầu tư là nội dung thuộc diện phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025.

Do đó, để bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến yêu cầu doanh nghiệp chủ động làm việc với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo.

Trước đó, Sun PhuQuoc Airways đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Doanh nghiệp cho rằng việc điều chỉnh quy mô đội bay và tổng mức đầu tư, trong khi các yếu tố như mục tiêu, địa điểm, tiến độ và nhà đầu tư không thay đổi, không thuộc trường hợp phải xin điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, hãng đề nghị các bộ, ngành liên quan cho ý kiến về quan điểm này; đồng thời, trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, đề nghị được hướng dẫn trình tự, thủ tục phù hợp để triển khai dự án đúng quy định.

Tham khảo thêm
Sân bay Phú Quốc mở cửa sân đỗ máy bay 1C

Sân bay Phú Quốc mở cửa sân đỗ máy bay 1C

Cận cảnh sân bay Phú Quốc với tốc độ thi công 'chưa từng có tiền lệ'

Cận cảnh sân bay Phú Quốc với tốc độ thi công "chưa từng có tiền lệ"

Tags:

Cùng chuyên mục

Gelex báo lãi quý I/2026 tăng gần 33%, mạnh tay 'rót tiền' vào công ty liên doanh, liên kết

Gelex báo lãi quý I/2026 tăng gần 33%, mạnh tay "rót tiền" vào công ty liên doanh, liên kết

Một doanh nghiệp thuộc 'họ Vin' báo lãi quý I tăng 1.500%, vì sao?

Một doanh nghiệp thuộc "họ Vin" báo lãi quý I tăng 1.500%, vì sao?

Vingroup: Doanh thu thuần vượt 104.000 tỷ, quy mô tài sản gần 1,2 triệu tỷ đồng

Vingroup: Doanh thu thuần vượt 104.000 tỷ, quy mô tài sản gần 1,2 triệu tỷ đồng

TP.Huế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phong Điền

TP.Huế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phong Điền

Nghỉ lễ, Hà Nội duy trì hoạt động xe buýt và đường sắt đô thị miễn phí vé

Nghỉ lễ, Hà Nội duy trì hoạt động xe buýt và đường sắt đô thị miễn phí vé

Doanh nghiệp quy mô tài sản hơn 51 tỷ dự bán tối thiểu 50 tỷ đồng chứng chỉ quỹ ra thị trường

Doanh nghiệp quy mô tài sản hơn 51 tỷ dự bán tối thiểu 50 tỷ đồng chứng chỉ quỹ ra thị trường

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Gelex báo lãi quý I/2026 tăng gần 33%, mạnh tay 'rót tiền' vào công ty liên doanh, liên kết

Gelex báo lãi quý I/2026 tăng gần 33%, mạnh tay "rót tiền" vào công ty liên doanh, liên kết

Một doanh nghiệp thuộc 'họ Vin' báo lãi quý I tăng 1.500%, vì sao?

Một doanh nghiệp thuộc "họ Vin" báo lãi quý I tăng 1.500%, vì sao?

Vingroup: Doanh thu thuần vượt 104.000 tỷ, quy mô tài sản gần 1,2 triệu tỷ đồng

Vingroup: Doanh thu thuần vượt 104.000 tỷ, quy mô tài sản gần 1,2 triệu tỷ đồng

TP.Huế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phong Điền

TP.Huế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phong Điền