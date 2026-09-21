Sun Property khai trương nhà mẫu thấp tầng The Elite tại đại đô thị Charmora City, Nam Nha Trang

Trải nghiệm không gian sống The Elite tại đảo an cư Charmora City

Sáng 19/09, sự kiện khai trương nhà mẫu mang chủ đề "Chạm Chuẩn Sống Mới - Mở Lối Phồn Hoa" ghi nhận không khí nhộn nhịp với sự tham dự của hơn 300 khách hàng và đối tác chiến lược”. Sau nghi thức cắt băng, đại diện Ban Lãnh đạo Sun Property cùng các quan khách đã tiến hành nghi thức tháo nơ tại sảnh chính, chính thức mở cửa đón những vị khách đầu tiên đến tham quan.

Toàn cảnh sự kiện khai trương nhà mẫu The Elite, Charmora City thu hút hơn 300 khách tham dự.

Tâm điểm trải nghiệm tại sự kiện là căn liền kề D1502 – căn mẫu đầu tiên thuộc dãy shophouse thương mại của phân khu Elite Island, với quy mô 5 tầng trên diện tích đất 247,1 m² cùng tổng diện tích sàn 710,7 m². Bước vào bên trong, khách tham quan cảm nhận sự kết hợp hài hòa giữa nét kiến trúc Champa đặc trưng và tinh thần hiện đại, phóng khoáng. Giải pháp thiết kế mở giúp tối ưu khả năng đón ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn hướng ra dòng chảy xanh mát của sông Quán Trường và sông Tắc bao quanh.

Đại diện chủ đầu tư Sun Property phát biểu tại sự kiện.

Thừa hưởng quy chuẩn mặt tiền thoáng rộng đặc trưng của bộ sưu tập The Elite (từ 7,5m đối với Townhouse/Liền kề và từ 10m đối với Biệt thự Song lập), cách bố trí tại căn mẫu mang đến không gian tiện nghi cho gia đình đa thế hệ, đồng thời mở ra tiềm năng khai thác linh hoạt các mô hình thương mại cao cấp như ẩm thực, boutique hotel, spa trị liệu hay văn phòng dịch vụ hạng sang.

Điểm nhấn kiến trúc của bộ sưu tập The Elite nằm ở mặt tiền thoáng rộng: từ 7,5m đối với dòng Townhouse và từ 10m đối với Biệt thự Song lập. Lợi thế này không chỉ mang lại diện mạo bề thế, tối ưu không gian sinh hoạt chung cho gia đình đa thế hệ, mà còn linh hoạt cho các mô hình kinh doanh cao cấp như ẩm thực, boutique hotel, spa trị liệu hay văn phòng dịch vụ hạng sang.

Đại diện ban lãnh đạo Sun Property thực hiện nghi thức cắt băng khai trương.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Tập đoàn Sun Group cho biết, trải qua gần 20 năm phát triển với sứ mệnh "Làm đẹp những vùng đất”, mỗi công trình của tập đoàn đều là lời cam kết về chuẩn mực sống đẳng cấp. Đến với Nha Trang – nơi sở hữu vịnh biển đẹp hàng đầu hành tinh, khí hậu ôn hòa suốt bốn mùa cùng hệ thống hạ tầng ngày một hoàn thiện, Sun Group đang từng bước định hình chân dung "thành phố đảo quốc tế" khác biệt.

"Elite Island là lời hồi đáp cho những khách hàng luôn tìm kiếm một chốn an cư riêng tư, tĩnh tại nhưng vẫn kết nối trọn vẹn với nhịp sống phồn hoa đô thị. Tầm nhìn ấy hôm nay hiện diện bằng một không gian sang trọng tại căn mẫu thấp tầng đầu tiên của Elite Island, nơi từng góc phòng, từng chi tiết nội thất đều được tinh tuyển và gửi gắm trọn vẹn sự chỉn chu lẫn tâm huyết," đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Căn mẫu shophouse The Elite quy mô 5 tầng sẵn sàng đón khách tham quan.

Đặc quyền khoáng nóng nội khu và giá trị tích sản truyền đời

Được bao bọc bởi hệ sinh thái mặt nước tự nhiên, phân khu thấp tầng The Elite phát triển theo mô hình ốc đảo an cư khép kín với hệ thống an ninh 3 lớp nghiêm ngặt, kiến tạo không gian sống biệt lập chuẩn nghỉ dưỡng. Đặc biệt, giá trị chăm sóc sức khỏe chuyên sâu (wellness) được nâng tầm thành một phần của đời sống thường nhật nhờ mạch khoáng nóng tự nhiên dẫn trực tiếp vào Clubhouse quy mô hơn 3.000m² cũng như vào các biệt thự riêng. Kết hợp cùng công viên trị liệu và mảng xanh bốn mùa, cư dân tận hưởng liệu pháp thư giãn, phục hồi thân – tâm – trí mỗi ngày ngay tại nhà.

Đại diện ban lãnh đạo Sun Property thực hiện nghi thức giật nơ mở cửa nhà mẫu.

Đánh giá về phản hồi của thị trường, đại diện một đơn vị phân phối chiến lược cho biết: “Việc trực tiếp trải nghiệm căn mẫu giúp khách hàng kiểm chứng chất lượng hoàn thiện của Sun Property. Lợi thế pháp lý sở hữu lâu dài kết hợp với đặc quyền khoáng nóng nội khu đưa The Elite trở thành lời giải chuẩn xác cho bài toán tìm kiếm một 'First-Home' sinh thái đẳng cấp, đồng thời là kênh tích sản giá trị đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của phố biển”.

Bên cạnh không gian tĩnh tại, Elite Island còn nằm liền kề Đảo Lễ hội (Festival Island) – trung tâm giải trí và kinh tế đêm vận hành 24/7 của Charmora City. Cư dân chỉ mất vài phút dạo bộ để tiếp cận chuỗi tiện ích sôi động như phố ẩm thực, chợ đêm VUIFest cùng các show trình diễn nghệ thuật mặt nước và pháo hoa rực rỡ, trước khi quay trở về với không gian sống yên bình, biệt lập của riêng mình.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm không gian sống bên trong căn mẫu The Elite.

Sức bật hạ tầng định hình vị thế Charmora City tại Nam Nha Trang

Sự kiện khai trương nhà mẫu The Elite diễn ra đúng thời điểm Nam Nha Trang đón nhận những xung lực hạ tầng mạnh mẽ. Kế hoạch khởi công xây dựng Trung tâm Hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa vào quý IV/2026, cùng dự án đường Vành đai 3 trị giá hơn 2.240 tỷ đồng và tiến độ mở rộng Tỉnh lộ 3 lên 42m kết nối thẳng cao tốc Bắc – Nam, đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng từ khu vực dự án tới trung tâm hiện hữu và Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Không gian căn mẫu The Elite gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và thoáng đãng.

Nằm tại tâm điểm của trục phát triển mới, đại đô thị Charmora City quy mô 227 ha được quy hoạch bài bản với ba đảo chức năng: Capital Island (đảo hành chính), Festival Island (đảo lễ hội - giải trí) và Elite Island (đảo an cư sinh thái), tạo nên hệ sinh thái "Live – Work – Play" hoàn chỉnh. Mô hình quy hoạch tích hợp này giúp dự án sẵn sàng đón đầu làn sóng dịch chuyển an cư của cộng đồng chuyên gia và giới đầu tư tìm kiếm không gian sống chất lượng cao.

Cộng hưởng cùng đà tăng trưởng ấn tượng của du lịch Khánh Hòa với hơn 18 triệu lượt khách trong 8 tháng đầu năm 2026, sự kiện khai trương nhà mẫu The Elite không chỉ là dấu mốc khẳng định năng lực triển khai thực tế của Sun Property, mà còn khẳng định vị thế dẫn dắt của Charmora City trong hành trình thiết lập chuẩn mực an cư sinh thái phồn hoa bên vịnh ngọc.

Ngay sau dấu mốc khai trương, nhà mẫu thấp tầng The Elite chính thức mở cửa đón khách tham quan từ 9h00 – 17h30 hàng ngày tại đảo Elite Island, đại đô thị Charmora City, Nam Nha Trang.