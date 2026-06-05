Sụp đổ 'đáng báo động': Bitcoin lao dốc, thị trường tiền số “bốc hơi” gần 2.000 tỷ USD, nhà đầu tư hoảng loạn

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Theo dữ liệu thị trường được Forbes dẫn lại, tổng vốn hóa của thị trường tiền số đã giảm mạnh từ mức kỷ lục 4.400 tỷ USD thiết lập vào tháng 10/2025 xuống còn khoảng 2.400 tỷ USD hiện nay. Đồng Bitcoin, tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới, hiện thấp hơn gần 50% so với đỉnh lịch sử 126.000 USD/BTC đạt được vào cuối năm ngoái. Tính đến ngày 5/6, Bitcoin đang giao dịch quanh vùng 63.000–64.000 USD/BTC.

Các chuyên gia phân tích cho rằng áp lực bán đang gia tăng khi nhiều nhà đầu tư mua Bitcoin trong giai đoạn từ 6 đến 12 tháng trước bắt đầu chuyển tài sản lên các sàn giao dịch để chốt lời hoặc cắt lỗ. Theo công ty phân tích CryptoQuant, đây đang là một trong những rào cản lớn nhất đối với khả năng phục hồi của đồng tiền số này.

“Khối lượng Bitcoin đổ vào sàn giao dịch cần được thị trường hấp thụ hiệu quả. Nếu không, Bitcoin có thể phải đối mặt với những đợt điều chỉnh sâu hơn trong thời gian tới”, CryptoQuant nhận định.

Một trong những yếu tố khiến tâm lý thị trường trở nên bi quan hơn là động thái bán Bitcoin của Strategy, công ty do tỷ phú Michael Saylor đồng sáng lập. Doanh nghiệp này vừa bán 32 Bitcoin trị giá khoảng 2,5 triệu USD để phục vụ kế hoạch chi trả cổ tức.

Dù quy mô giao dịch không lớn so với lượng nắm giữ của Strategy, sự kiện này vẫn gây chú ý bởi công ty từ lâu được xem là biểu tượng của chiến lược “mua và nắm giữ Bitcoin”. Hiện Strategy vẫn sở hữu hơn 843.000 Bitcoin, trở thành tổ chức nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới.

Các nhà phân tích của Delphi Digital cho rằng thị trường đang phải đánh giá lại vai trò của Strategy. Nếu trước đây nhà đầu tư tin rằng công ty sẽ không bao giờ bán Bitcoin, thì hiện nay khả năng lượng tài sản này có thể được đưa ra thị trường trong tương lai đã trở thành một yếu tố ảnh hưởng đến giá.

Bên cạnh áp lực bán từ các tổ chức lớn, dòng vốn cũng đang có dấu hiệu rời khỏi thị trường tiền số để chuyển sang các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn. Theo giới phân tích, làn sóng bùng nổ của cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư.

Chỉ số Nasdaq 100 liên tục lập đỉnh mới, trong khi thị trường đang chờ đợi hàng loạt đợt IPO đình đám của các doanh nghiệp công nghệ, bao gồm SpaceX, OpenAI và Anthropic. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn chuyển vốn từ tiền số sang cổ phiếu công nghệ với kỳ vọng sinh lời cao hơn.

Tâm lý bi quan cũng được phản ánh rõ qua chỉ số Crypto Fear & Greed Index. Chỉ số này đã giảm xuống mức 11 điểm, rơi sâu vào vùng được gọi là “sợ hãi cực độ”, mức thấp nhất trong nhiều tháng gần đây.

Theo các chuyên gia, vùng giá từ 65.000-70.000 USD hiện được xem là khu vực hỗ trợ quan trọng đối với Bitcoin. Nếu đồng tiền số lớn nhất thế giới không giữ được vùng giá này, nguy cơ giảm sâu về khu vực 60.000 USD hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong ngắn hạn, triển vọng của thị trường tiền số vẫn được đánh giá là khá thách thức khi áp lực bán chưa có dấu hiệu suy giảm, trong khi dòng tiền đầu cơ tiếp tục bị hút sang các lĩnh vực công nghệ và AI đang tăng trưởng nóng. Điều đó khiến Bitcoin và toàn bộ thị trường crypto đứng trước nguy cơ phải trải qua thêm một giai đoạn điều chỉnh đầy biến động.