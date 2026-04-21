Tà Đùng – Gia Nghĩa lập Liên Chi hội Du lịch, mở đường bứt phá

Chiều 20/4, tại khu vực Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng, Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2030, với sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, lãnh đạo các xã, phường, các hội viên, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và 80 công ty lữ hành trên toàn quốc.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa, lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2030.

Trước đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-HHDLLĐ ngày 17/4/2026, cho phép thành lập Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa trực thuộc Hiệp hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đánh giá cao việc thành lập Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa, cho rằng đây là bước đi cần thiết nhằm tăng cường liên kết, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương.

Theo ông Tuấn, sau khi sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng mới có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều loại hình địa hình như rừng, cao nguyên, đồng bằng và biển, tạo dư địa lớn cho phát triển du lịch.

Bên cạnh các điểm đến đã có thương hiệu như Đà Lạt, Phan Thiết, khu vực Tà Đùng đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn, được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”. Tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu năm nay đón hơn 25 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với năm trước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa phát huy vai trò kết nối, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển bền vững.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa sẽ đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời định hướng phát triển du lịch địa phương theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng và bền vững.

Ra mắt Ban chấp hành Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa.

Trong nhiệm kỳ 2026–2030, Liên Chi hội đặt mục tiêu phát triển từ 80–120 hội viên, xây dựng từ 10–15 sản phẩm du lịch đặc trưng và từng bước hình thành mạng lưới liên kết du lịch với các vùng lân cận. Đến năm 2030, khu vực Tây Lâm Đồng phấn đấu đón khoảng 500.000 lượt khách/năm, trong đó khách quốc tế chiếm 5–10%, với tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa.

Để đạt được mục tiêu trên, Liên Chi hội sẽ tập trung phát triển các loại hình du lịch chủ lực như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá hình ảnh điểm đến trên các nền tảng trực tuyến.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bảo tồn hệ sinh thái và văn hóa bản địa cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra 15 đồng chí trong Ban Chấp hành Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa. Đồng thời, bầu bà Bùi Thị Khánh Hòa giữ chức Chủ tịch, các ông bà Nguyễn Xuân Thuỷ, Phan Thị Bích Thảo, Nguyễn Đình Anh, Trần Văn Trung, Nguyễn Ngọc Bình, Đỗ Ngọc Mẫn, Nguyễn Quốc Vĩnh và Phạm Huy Hồng giữ chức Phó Chủ tịch.

Sự ra đời của Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa trở thành điểm đến sinh thái – nghỉ dưỡng – trải nghiệm đặc sắc của khu vực.

Cùng với đó, Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa đã tổ chức chương trình Famtrip Lâm Đồng – Đại Ngàn 2026 với hành trình khám phá Tà Đùng – Gia Nghĩa diễn ra từ ngày 20–21/4, hứa hẹn mở ra cơ hội liên kết, quảng bá và phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp đặc trưng của khu vực.

Một số hình ảnh của chương trình Famtrip Lâm Đồng – Đại Ngàn 2026 do Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng – Gia Nghĩa tổ chức tại DNo Farm, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.