Tác giả sách "Cha giàu cha nghèo" Robert Kiyosaki cảnh báo "thị trường chứng khoán toàn cầu đang sụp đổ"

Trong một bài đăng trên Facebook mới đây, ông Kiyosaki sử dụng những biến động gần đây tại châu Á để củng cố quan điểm lâu nay của ông: các tài sản tài chính truyền thống không an toàn trong bối cảnh xung đột địa chính trị.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đang sụp đổ", ông Kiyosaki cảnh báo.

Cú sốc từ Hàn Quốc và hiệu ứng dây chuyền toàn cầu

Ông Kiyosaki đặc biệt nhấn mạnh cú lao dốc lịch sử của chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc hôm 4/3, khi giảm tới 12% chỉ trong một ngày – mức giảm mạnh nhất từng ghi nhận, thậm chí còn vượt cả thời kỳ khủng hoảng tài chính 2008 và sau sự kiện September 11 attacks.

“Chỉ vài ngày trước (thời điểm giảm tới 12% chỉ trong một ngày), KOSPI còn là thị trường nóng nhất thế giới. Nó tăng 45% chỉ trong 2 tháng. Các nhà phân tích tại JPMorgan và Nomura từng dự báo lên 7.500 – 8.000 điểm. Nhưng chỉ một cuối tuần chiến sự… 12% bốc hơi trong một phiên", ông Kiyosaki nhấn mạnh.

Đà bán tháo được kích hoạt bởi căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu.

Hàn Quốc, quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu, chịu tác động nặng nề. Giao dịch trên sàn Seoul phải tạm dừng khi cơ chế ngắt mạch được kích hoạt. Cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix lần lượt giảm 12% và 10%.

“Tài sản giấy” mong manh trước chiến tranh

Theo ông Kiyosaki, cú bốc hơi tài sản này cho thấy sự mong manh của hệ thống tài chính hiện đại.

“Đó là điều xảy ra khi bạn xây dựng tài sản trên giấy trong một thế giới vận hành bằng dầu mỏ”, ông viết.

Cùng ngày, nhiều chỉ số lớn khác cũng lao dốc: Nikkei 225 giảm hơn 3,6%; DAX mất 3,4%; Dow Jones Industrial Average giảm tới 1.200 điểm

Gần 90% cổ phiếu trong S&P 500 chìm trong sắc đỏ, thổi bay hàng nghìn tỷ USD giá trị chỉ trong vài ngày. Ông Kiyosaki cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở sự phụ thuộc vào “tài sản giấy” – cổ phiếu, trái phiếu hay các quỹ hưu trí như 401(k).

“Cổ phiếu của bạn là lời hứa từ doanh nghiệp. Trái phiếu là lời hứa từ chính phủ. 401(k) là lời hứa từ Phố Wall. Nhưng trong chiến tranh, mọi lời hứa đều bị phá vỡ”, ông nói.

Kiyosaki nhấn mạnh, trong khi cổ phiếu, trái phiếu lao dốc, vàng, Bitcoin và các loại "tài sản thật" sẽ lên ngôi bởi chúng không phụ thuộc vào các CEO, chính phủ hay eo biển Hormuz.

Thông điệp: Người giàu chuẩn bị cho khủng hoảng

Ông Kiyosaki trung thành với triết lý đầu tư: người giàu không sợ khủng hoảng – họ chuẩn bị cho nó.

“Người giàu không ăn mừng khi thị trường sụp đổ. Nhưng họ luôn chuẩn bị. Và khi cú sập xảy ra – họ là người mua những gì tầng lớp trung lưu hoảng loạn bán tháo”, ông nói.



Tác giả sách "Cha giàu cha nghèo" Robert Kiyosaki. Ảnh richdad.com

Ông cho rằng thị trường toàn cầu hiện đang “dạy cho thế giới một bài học tài chính đắt giá nhất”. Ông từ lâu gọi đồng USD là “tiền giả” và liên tục cảnh báo về nợ công Mỹ.

Khuyến nghị của ông Kiyosaki là nhà đầu tư nên đa dạng hóa khỏi hệ thống tài chính truyền thống, chuyển sang các tài sản nằm ngoài tầm kiểm soát của ngân hàng trung ương và chính trị gia.

“Hãy đầu tư vào những tài sản mà chính phủ không thể in thêm, chính trị gia không thể hứa suông, và chiến tranh không thể phá hủy", ông Kiyosaki nhấn mạnh.

Nhìn chung, những biến động tại Trung Đông và cú sốc tại thị trường châu Á đã trở thành ví dụ sống động cho lập luận của Kiyosaki: chỉ một sự kiện địa chính trị cũng có thể khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz cho thấy rõ cách các biến cố địa chính trị có thể ngay lập tức làm mất giá những tài sản phụ thuộc vào thương mại và ổn định toàn cầu.

Trong một thế giới đầy biến động, Kiyosaki tin rằng chỉ có vàng, bạc và Bitcoin mới là “nơi trú ẩn cuối cùng” cho giá trị tài sản.