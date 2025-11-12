Tài chính nông nghiệp sáng 12/11: Sa Giang tăng vốn gấp đôi, và thương vụ thâu tóm công ty thực phẩm của Betrimex

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Sa Giang dự kiến phát hành hơn 7,1 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (một cổ phiếu được quyền mua một cổ phiếu mới), không hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025 hoặc trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Nguồn: Sa Giang

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Sa Giang sẽ tăng gấp đôi, từ gần 71,5 tỷ đồng lên khoảng 143 tỷ đồng, tương ứng tổng số cổ phiếu lưu hành tăng lên gần 14,3 triệu đơn vị. Với giá chào bán 65.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến thu về khoảng 464,6 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền huy động sẽ được Sa Giang sử dụng để góp vốn vào CTCP Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc (HNG Food Corp), nhằm triển khai dự án Nhà máy sản xuất - chế biến nông sản thực phẩm Hoàn Ngọc.

Công ty này được thành lập tháng 4/2025, có trụ sở tại Đồng Tháp, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất món ăn và thực phẩm chế biến sẵn như phở, bún, bánh tráng, bánh phồng tôm, mì, nui...

Tại ĐHĐCĐ, bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vĩnh Hoàn (công ty mẹ của Sa Giang) cho biết: Hoàn Ngọc là dự án tiềm năng trong lĩnh vực chế biến sản phẩm từ gạo và nông sản, hướng đi phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện nay. Dự án có diện tích đất lớn, trong đó một phần dành cho kho trữ nguyên liệu và quỹ đất mở rộng trong tương lai.

Theo đó, Hoàn Ngọc sẽ đầu tư 5 dây chuyền sản xuất, trong đó 1 dây chuyền đã có đối tác bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, do quy mô đầu tư lớn, bà Khanh chia sẻ công ty dự kiến khoảng 8,5 năm mới thu hồi vốn và 3 năm đầu chưa thể đóng góp lợi nhuận cho Sa Giang.

Thành viên HĐQT Sa Giang Lê Thị Diệu Thi bổ sung rằng sản phẩm của Hoàn Ngọc có định hướng tương tự nhưng đa dạng hơn so với danh mục hiện tại của Sa Giang, góp phần mở rộng chuỗi giá trị chế biến từ gạo và nông sản Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2025, Sa Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 531,6 tỷ đồng, tăng gần 11 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 94,5 tỷ đồng, tăng 14%. Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của công ty đạt hơn 560,2 tỷ đồng, nợ phải trả ở mức 123,4 tỷ đồng.

