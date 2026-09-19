Tam Kỳ (Đà Nẵng): Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ hàng ngàn hộ kinh doanh phát triển kinh tế số

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ nhấn mạnh, cửa hàng và hộ kinh doanh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động thương mại, dịch vụ và sự phát triển kinh tế chung của địa phương. Tuy nhiên, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin và xu hướng tiêu dùng hiện đại, mô hình quản lý kinh doanh truyền thống đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức lớn.

Sáng nay (19/9), UBND phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo kỹ năng chuyển đổi số cho các cửa hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn năm 2026. Ảnh: T.H

Theo ông Bùi Tấn Công, chuyển đổi số không phải là điều gì quá xa vời hay phức tạp. Đối với một cửa hàng hay hộ kinh doanh, quá trình này có thể bắt đầu ngay từ những hành động nhỏ và gần gũi nhất như, từ việc quét mã QR để thanh toán, sử dụng phần mềm quản lý, xuất hóa đơn điện tử, kê khai thuế điện tử cho đến việc quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, xây dựng website, tạo dựng gian hàng số và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa công việc.

“Hội nghị hôm nay được tổ chức theo nguyên tắc “nhà nước và doanh nghiệp cùng đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ - lấy hộ kinh doanh làm trung tâm, lấy kết quả thực tế làm thước đo”. Điều quan trọng là không chạy theo hình thức, không yêu cầu các hộ phải áp dụng tất cả các công nghệ cùng một lúc. Mỗi hộ cần chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với quy mô, ngành nghề và nhu cầu thực tế của mình”, ông Công nhấn mạnh.

Ông Bùi Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.H

Thông qua chương trình, UBND phường Tam Kỳ kỳ vọng đạt được 3 mục tiêu cốt lõi. Trong đó, trọng tâm là giúp các chủ cửa hàng, hộ kinh doanh nắm rõ chủ trương, chính sách và thấy được lợi ích sát sườn của kinh tế số; đặc biệt là tháo gỡ các vướng mắc về chính sách thuế, hóa đơn điện tử, thanh toán và tài chính số, cũng như chiến lược quảng bá, phát triển thương hiệu.

UBND Tam Kỳ cho biết, theo số liệu do cơ quan Thuế cơ sở 9 Đà Nẵng cung cấp, phường Tam Kỳ hiện có 2.506 hộ kinh doanh. Trong kế hoạch triển khai năm 2026, địa phương đặt mục tiêu phấn đấu 90% cửa hàng, hộ kinh doanh được tiếp cận và tham gia chương trình; đồng thời 90% hộ tham gia khảo sát được tư vấn, hướng dẫn sử dụng các công cụ số phù hợp.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại hội nghị là việc giới thiệu Bản đồ số hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ thành phố Đà Nẵng. Hệ thống này vừa được đưa vào vận hành từ đầu tháng 9/2026, số hóa dữ liệu của khoảng 124.400 hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ trên toàn thành phố.

Thông qua ứng dụng bản đồ số, các hộ kinh doanh tại phường Tam Kỳ có thể dễ dàng kiểm tra, đối chiếu thông tin của cơ sở mình, đồng thời đăng ký nhu cầu sử dụng các công cụ, dịch vụ số theo chương trình hỗ trợ của thành phố. Đặc biệt, chương trình hiện đang triển khai gói hỗ trợ khởi tạo website miễn phí trong vòng 2 năm, giúp các hộ từng bước xây dựng “địa chỉ số” chính thức trên Internet để phục vụ quảng bá và định vị thương hiệu.

Lực lượng chuyển đổi số của Ngân hàng Techcombank, Viettel Đà Nẵng có mặt tại hội nghị để hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Ảnh: T.H

Ông Bùi Tấn Công cho biết thêm, ngay sau hội nghị này, UBND phường Tam Kỳ sẽ đồng loạt triển khai hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại 21 khối phố.

Lực lượng nòng cốt là Tổ Công nghệ số cộng đồng sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm khảo sát, kiểm tra và cập nhật dữ liệu lên hệ thống. Đồng thời, các tổ sẽ ghi nhận nhu cầu thực tế của từng hộ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, các ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ để hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND phường xử lý.

Người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Tam Kỳ tham gia hội nghị và tìm hiểu về chuyển đổi số trong hộ kinh doanh. Ảnh: T.H

“Mỗi Tổ Công nghệ số cộng đồng là một lực lượng tinh nhuệ hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở; mỗi cửa hàng, hộ kinh doanh lựa chọn ít nhất một giải pháp số phù hợp để áp dụng thực tế. Chuyển đổi số phải bắt đầu từ những việc nhỏ, dễ làm và mang lại hiệu quả cụ thể…”, ông Công nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu và chủ hộ kinh doanh đã được cập nhật các chủ trương mới nhất của Trung ương, thành phố và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Bên cạnh đó, các chuyên gia đến từ Chi cục Thuế cơ sở 9 đã trực tiếp giải đáp về chính sách thuế; đại diện Công ty Cổ phần MISA chia sẻ các giải pháp phần mềm tối ưu cho hộ kinh doanh; và Ngân hàng Techcombank giới thiệu các giải pháp tài chính số, giải pháp tiếp thị giúp gia tăng nhận diện thương hiệu và bùng nổ doanh số trong giai đoạn mới.