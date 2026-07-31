Tân Chủ tịch TP.Huế Lê Trí Thanh chỉ đạo tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp

Ngày 31/7, UBND TP.Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Tân Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo, trong 7 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội TP.Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 8,33%, trong đó khu vực dịch vụ tăng 8,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,56% và nông, lâm, thủy sản tăng 4,2%.



UBND TP.Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2026. Ảnh: N.M.

Du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng nổi bật của kinh tế thành phố, với nhiều hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Lũy kế 7 tháng, TP.Huế đón khoảng 5,1 triệu lượt khách, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 12.088 tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 995 triệu USD, tăng 18,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 44.172 tỷ đồng, tăng 18,1%.

Trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,2%, riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 13,8%.

Thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn. Một số công trình, dự án quan trọng đã đưa vào hoạt động như Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế, Nhà máy sản xuất Silicon Carbide độ tinh khiết cao... góp phần mở rộng năng lực sản xuất và tạo thêm động lực tăng trưởng.

Về đầu tư, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt hơn 21.285 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Thành phố cấp mới 38 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 22.660 tỷ đồng.

Trong 7 tháng, có 674 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 33,2% về số lượng. Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước đạt 8.638 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 33,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao...



Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm. Các ý kiến tập trung vào việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư; phát triển công nghiệp, xây dựng, du lịch, dịch vụ; tăng cường thu ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Phát biểu kết luận phiên họp, tân Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho công tác điều hành trong tháng 8 và quý III, xác định đây là giai đoạn then chốt để tạo đà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo ông Lê Trí Thanh, những tháng cuối năm tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặc biệt là thiên tai, do đó các đơn vị phải chủ động xây dựng phương án ứng phó, không để bị động trong chỉ đạo, điều hành.

Tân Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: N.M.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu phát huy vai trò của cơ quan chủ trì trong xử lý các nhiệm vụ liên ngành, bảo đảm công việc được giải quyết thông suốt, hiệu quả.

Đối với các chỉ tiêu trọng tâm, ông Lê Trí Thanh yêu cầu tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước.

Các ban quản lý dự án được yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố phải chủ động rà soát từng dự án, từng nhóm khó khăn để chỉ đạo xử lý kịp thời, kể cả những vấn đề liên quan đến năng lực nhà thầu.

Trong phát triển kinh tế, ông Lê Trí Thanh chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực công nghiệp; phát huy vai trò của khu vực ngoài ngân sách và đầu tư nước ngoài trong thúc đẩy tăng trưởng.

Đối với du lịch, tân Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu chuyển mạnh từ mục tiêu tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác thị trường, gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Ngành xây dựng được yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản, xây dựng dân dụng, thương mại, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội.

Về tài chính - ngân sách, người đứng đầu UBND TP.Huế chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến chỉ số giá tiêu dùng, tăng cường kiểm soát thị trường; đôn đốc tiến độ thu ngân sách trên tất cả các lĩnh vực, khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai và đẩy mạnh chống thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ.

Tân Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10% trở lên.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chủ động phòng chống thiên tai và chăm lo an sinh xã hội...