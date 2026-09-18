Tân Phó Chủ tịch SACOMBANK là ai?

HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK, mã: STB) vừa thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Vũ, Thành viên HĐQT, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/9/2026.

Ông Nguyễn Xuân Vũ sinh năm 1981, là cử nhân Học viện Tài chính và có bằng thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông đã có gần 20 năm gắn bó với SACOMBANK, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc ngân hàng.

Năm 2017, ông Vũ được bầu vào HĐQT SACOMBANK nhiệm kỳ 2017 - 2021. Khi đó, ở tuổi 36, ông là thành viên trẻ nhất trong HĐQT ngân hàng. Đến năm 2022, ông tiếp tục được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Ông Nguyễn Xuân Vũ (thứ 2 từ trái qua) nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank. Ảnh: STB

Với thay đổi nhân sự mới nhất, HĐQT SACOMBANK nhiệm kỳ 2022 - 2026 hiện có 7 thành viên. Trong đó, ông Dương Công Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đức Thụy là Phó Chủ tịch Thường trực; ông Phạm Văn Phong và ông Nguyễn Xuân Vũ cùng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Ba thành viên còn lại gồm ông Phan Đình Tuệ - Thành viên HĐQT; ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT độc lập.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh SACOMBANK liên tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo trong năm 2026. Trước đó, ở Ban điều hành, ngày 10/7, ngân hàng chính thức bổ nhiệm ông Loic Faussier làm Tổng giám đốc, sau hơn ba tháng gia nhập SACOMBANK và lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Tổng giám đốc, Quyền Tổng giám đốc.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi về SACOMBANK, ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính ở Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam, trong đó có Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó Giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó Tổng giám đốc VIB, Tổng giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao Ban điều hành LPBank.

Sau quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier, Ban điều hành SACOMBANK có 13 thành viên, gồm Tổng giám đốc, 10 Phó Tổng giám đốc và hai thành viên Ban điều hành.

Lợi nhuận giảm hơn 43% do tăng mạnh trích lập dự phòng

Về hoạt động kinh doanh, SACOMBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.136 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, giảm 43,6% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 51% kế hoạch cả năm.

Riêng quý 2/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.030 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc SACOMBANK đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro, khiến chi phí dự phòng tăng 542,7% lên 7.119 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SACOMBANK đạt 892.049 tỷ đồng, giảm 2,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 636.029 tỷ đồng, tăng 1,5%, trong khi dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng 35,5% lên 27.177 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 647.939 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu STB có diễn biến tích cực trong phiên 18/9, đóng cửa tại 78.200 đồng/cổ phiếu, tăng 2.000 đồng, tương ứng 2,62% so với phiên liền trước. Hơn 5,3 triệu cổ phiếu được sang tay trong phiên, với tổng giá trị giao dịch khoảng 415 tỷ đồng.