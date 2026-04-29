Tăng mua điện từ Lào, Trung Quốc về miền Bắc trong năm 2027

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc với Bộ Công Thương, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh lĩnh vực năng lượng là vấn đề then chốt, do đó tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện và xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo nóng liên quan đến nguồn cung điện

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần tập trung đảm bảo cung ứng điện với các giải pháp cụ thể.

Đó là, hướng dẫn đôn đốc các bộ ngành thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, đẩy mạnh các giải pháp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ gắn với lưu trữ năng lượng.

Nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách phát triển nhanh hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Nghiên cứu triển khai ngay các dự án công trình đường dây truyền tải để tăng mua điện từ Lào và Trung Quốc về miền Bắc ngay trong năm 2027.

Trường hợp cần thiết, điều chỉnh, bổ sung Hiệp định liên Chính phủ, bổ sung Quy hoạch điện VIII để tăng nguồn điện từ Lào về Việt Nam.

Đề xuất giải pháp bổ sung nguồn điện từ các nhà máy phát điện nổi để sử dụng trong các trường hợp cấp bách bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là khu vực miền Bắc.

Khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Nghiên cứu phát triển nhiệt điện than quy mô hợp lý kèm theo lộ trình thu hồi, xử lý khí thải.

Trường hợp cần thiết, thực hiện theo cơ chế khẩn cấp quy định tại Luật Điện lực năm 2024. Đẩy nhanh việc triển khai các dự án theo quy hoạch.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo TKV và Công ty Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang triển khai nhanh để sớm hoàn thành các dự án nhiệt điện Na Dương II (110MW), nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (650MW). Xử lý các dự án vướng mắc, khó khăn Khẩn trương báo cáo phương án cụ thể xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện gió, điện mặt trời hưởng giá FIT theo chỉ đạo.

Rà soát lại các dự án nguồn điện trong quy hoạch điện theo hướng các dự án không thể hoàn thành giai đoạn 2026 - 2030 thì điều chỉnh, bổ sung các nguồn điện thay thế khả thi, phù hợp với thực tế, nhất là các nguồn điện nền.

Trong đó có tính đến phát triển các nguồn điện than quy mô hợp lý kèm theo lộ trình thu hồi, xử lý khí thải. Kiên quyết xử lý đối với các chủ đầu tư dự án không bảo đảm tiến độ, quy trách nhiệm cụ thể trong thúc đẩy các dự án.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cuối cùng về việc thực hiện quy hoạch đáp ứng tiến độ, đôn đốc UBND các tỉnh thành có giải pháp kiên quyết xử lý đối với chủ đầu tư các dự án không bảo đảm quy hoạch.

Với nguồn cung xăng dầu, cần theo dõi sát diễn biến thị trường, dự báo cung cầu để điều hành phù hợp, hiệu quả, không để đứt gãy, đảm bảo đủ nguồn cung. Rà soát và kiện toàn ngay hệ thống phân phối theo hướng cắt giảm tối đa khâu trung gian, có giải pháp tăng sản lượng xăng sinh học E10, tăng chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, giao thông công cộng.