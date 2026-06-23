Tăng thu ngân sách Nghệ An: Động lực từ FDI và bất động sản

Bứt phá thu ngân sách từ khu vực FDI và sản xuất kinh doanh

Vượt qua nhiều thách thức chung của nền kinh tế, thu ngân sách Nghệ An 5 tháng đầu năm 2026 đạt kết quả tích cực với tổng thu nội địa 13.827 tỷ đồng, bằng 65% dự toán pháp lệnh và tăng tới 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý, phản ánh sự phục hồi và tăng tốc của các động lực kinh tế chủ lực.

Theo báo cáo của cơ quan Thuế tỉnh, có 11/16 khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ tốt. Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi đạt 556 tỷ đồng, tương đương 90% dự toán năm và tăng tới 191% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Bằng Thắng - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị tăng tốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 16.000 tỷ đồng trước ngày 30/6. Ảnh: TTNA

Nhiều doanh nghiệp FDI đóng góp lớn cho ngân sách như VSIP với mức tăng mạnh cả thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Các doanh nghiệp như Merry & Luxshare, Luxshare - ICT hay Chi nhánh DEHEUS cũng ghi nhận mức nộp ngân sách cao, góp phần tạo nên đà tăng trưởng chung.

Bên cạnh đó, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng khi đóng góp 4.418 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế GTGT đạt 2.101 tỷ đồng, tăng 43%, với sự đóng góp nổi bật từ các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 595 tỷ đồng, tăng 21% nhờ sản lượng bia nội địa tăng mạnh. Thuế tài nguyên cũng tăng 35% do sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện tăng cao.

Đáng chú ý, thuế TNDN của khu vực này tăng đột biến tới 163%, chủ yếu nhờ dòng tiền từ các thương vụ chuyển nhượng bất động sản quy mô lớn.

Đoàn công tác Thuế tỉnh Nghệ An rà soát quản lý các nguồn thu trọng điểm, thuế hộ kinh doanh, lĩnh vực tài nguyên-khoáng sản, cùng công tác chống thất thu, thu hồi nợ thuế và các khó khăn, vướng mắc. Ảnh: TTNA

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản Nghệ An đã có dấu hiệu phục hồi rõ nét, trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thu ngân sách.

Trong 5 tháng đầu năm, nguồn thu từ đất đạt 5.323 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các phiên đấu giá đất đóng góp hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm tới 76% tổng thu từ lĩnh vực này.

Sự sôi động của thị trường địa ốc cũng kéo theo thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng mạnh, đạt 1.027 tỷ đồng (tăng 37%), trong đó riêng thuế từ chuyển nhượng bất động sản tăng tới 93%.

Những con số này cho thấy bất động sản không chỉ đóng vai trò kích thích đầu tư mà còn là nguồn thu ngân sách quan trọng, góp phần cân đối tài chính địa phương.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, kỳ vọng vượt dự toán, tạo nguồn lực phát triển bền vững

Song hành với tăng trưởng thu ngân sách, ngành thuế Nghệ An đang tích cực ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ người nộp thuế.

Ứng dụng eTax Mobile ghi nhận hơn 57.800 tài khoản đăng ký mới, trong khi hơn 2.400 hộ kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Công tác hoàn thuế cũng được đẩy nhanh, với 770 tỷ đồng thuế GTGT và hơn 40 tỷ đồng thuế TNCN được hoàn trả kịp thời, giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền.

Ông Đặng Ngọc Minh – Phó Cục trưởng Cục Thuế làm việc với Thuế tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026. Ảnh: TTNA

Đáng chú ý, ngành thuế đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để nhận diện rủi ro gian lận, trốn thuế và trục lợi hoàn thuế, qua đó nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

Nghệ An đặt mục tiêu thu nội địa 6 tháng đầu năm đạt tối thiểu 16.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cơ quan thuế sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quản lý dựa trên phân tích dữ liệu, gắn với tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng.

Cùng với đó, công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được chú trọng, đảm bảo giải quyết nhanh chóng các vướng mắc về chính sách, không để kéo dài hay né tránh trách nhiệm.

Ông Nguyễn Bằng Thắng - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An khẳng định quyết tâm phát huy đoàn kết, đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026. Ảnh: TTNA

Quản lý thuế đối với thương mại điện tử cũng được siết chặt thông qua việc kiểm tra các sàn giao dịch, đơn vị vận chuyển và trung gian thanh toán, hướng tới quản lý 100% tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Ngoài ra, các biện pháp xử lý nợ thuế được triển khai quyết liệt, bao gồm công khai thông tin, tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp chây ỳ, đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan công an để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngành thuế Nghệ An tiếp tục siết chặt kỷ luật, nâng cao đạo đức công vụ, coi đây là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Với đà tăng trưởng hiện tại cùng chiến lược quản lý hiện đại, thu ngân sách Nghệ An năm 2026 được kỳ vọng sẽ vượt dự toán. Nguồn lực tài chính này sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn tới.