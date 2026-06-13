Tăng tốc thi công để hoàn thành dự án khắc phục sạt lở kè Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026

Chiều 13/6, theo thông tin từ chủ đầu tư là BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh Quảng Ngãi cung cấp, dự án khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu, nằm trên địa bàn 2 phường Trà Câu – Đức Phổ, có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2024 – 2026.

1 góc công trình khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu. Ảnh: UBND tỉnh

Dự án có tổng chiều dài khoảng 2.580m, gồm 4 phân đoạn là kè bờ Nam (1.090m), kè bờ Bắc (631m), kè cầu Thuỷ Triều (500m) và kè bờ Nam HL cầu Thuỷ Triều (359m).

Sau khi khởi công đến nay, chủ đầu tư thông tin, khối lượng thực hiện đến thời điểm này ước đạt 17,9/49,2 tỷ đồng; tương ứng tỷ lệ gần 37% giá trị hợp đồng.

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Đối với phần mặt bằng, theo BQL dự án các công trình Dân dụng, hiện đã giải phóng và bàn giao cho nhà thầu thi công hiện đạt khoảng 60%.

Phần diện tích còn lại đang gặp 1 số vướng mắc, trong đó chủ yếu là do chưa có giá đất cụ thể, nên chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân dẫn đến chưa thể giải phóng, để bàn giao cho nhà thầu thi công.

Vào chiều cùng ngày, trả lời câu hỏi PV Etime/Dân Việt, với nội dung khối lượng thực hiện mới đạt gần 37%, công trình có thể hoàn thành theo kế hoạch đặt ra hay không, Phó Giám đốc BQL dự án các công trình Dân dụng Nguyễn Văn Cương cho biết, đơn vị quyết tâm đến cuối năm nay 2026, sẽ cơ bản hoàn thành công trình, như hạn định đặt ra.

Phó Giám đốc BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Cương. Ảnh: CP

Liên quan đến dự án này, mới đây vào ngày 10/6/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đã có buổi kiểm tra hiện trường để chỉ đạo gỡ vướng, sớm hoàn thành và đưa công trình vào hoạt động.

Cùng nội dung khác, tại buổi thị sát Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Giao trách nhiệm cho UBND 2 phường Đức Phổ và Trà Câu khẩn trương hoàn thành xác định giá đất cụ thể của dự án và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng (thứ 2) tại buổi kiểm tra hiện trường. Ảnh: UBND tỉnh

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án; chủ động phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng các phương án kỹ thuật cần thiết để bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão.

Sở NN&MT chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị liên quan giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; kịp thời tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án đúng kế hoạch đề ra.