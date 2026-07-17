Tăng trưởng độ bao phủ, gần 97 triệu người có bảo hiểm y tế

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH), năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, BHXH Việt Nam chủ động bám sát các chỉ tiêu được giao tại các Nghị quyết của Trung ương và sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ để tổ chức có hiệu quả chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đảm bảo hoàn thành theo tiến độ. Độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được mở rộng, tăng trưởng bền vững.

Tính đến hết tháng 6/2026, số người tham gia BHXH trên cả nước đạt 22,23 triệu người, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 19,53 triệu người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025; số người tham gia BHXH tự nguyện là 2,7 triệu người, tăng 42% so với cùng kỳ 2025.

Số người tham gia BHTN là 17,56 triệu người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025; số người tham gia BHYT là 98,68 triệu người, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố. Ảnh: Vũ Khoa.

Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 54,2% so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026.

Công tác giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ với thủ tục hành chính được cải cách nhanh nhất, thuận tiện nhất; vừa đảm bảo tối đa quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách, các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; vừa quản lý chặt chẽ, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các quỹ trong điều kiện các nguồn lực có hạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống BHXH giải quyết, chi trả đối với hơn 3,5 triệu người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó, tỷ lệ người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt trên 90%; hơn 4,68 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và 357 nghìn người hưởng các chế độ BHTN.

Số liệu do BHXH Việt Nam công bố. Ảnh: Vũ Khoa

Liên quan đến công tác của BHXH Việt Nam, trước đó, trả lời kiến nghị cử tri của Bộ Tài chính cho biết thêm, ngành này đang quyết liệt xử lý tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH cho người lao động.

Qua đó, tỷ lệ chậm đống BHXH trên số phải thu đã giảm qua từng năm. Nếu như năm 2021, số tiền chậm đóng BHXH chiếm 3,05% số phải thu thì đến 2025, con số này chỉ chiếm 2,54%, mức thấp nhất từ trước đến nay.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp ổn định kinh tế vỹ mô, thúc đẩy thị trường trong nước, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn lực phát triển để góp phần tuân thủ trách nhiệm tham gia BHXH cho người lao động.

Đồng thời sẽ tiếp tục chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện quyết liệt các giải pháp bao gồm đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động trong chấp hành quy định.

Hàng tháng, thống kê, rà soát, gửi thông báo đến từng đơn vị, doanh nghiệp có số tiền đóng và thực hiện các biện pháp, giải pháp đôn đốc, thu hồi tiền chậm đóng với từng đơn vị.

Đặc biệt là chủ động phối hợp với cơ quan Công an để theo dõi nắm bắt việc chậm đóng, trốn đóng BHXH của doanh nghiệp, kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm; chuyển hồ sơ, kiến nghị khởi tố hình sự đối với các doanh nghiệp cố tình trốn đóng BHXH cho người lao động nhằm tạo sự răn đe đối với doanh nghiệp chưa có ý thức chấp hành.