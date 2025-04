Tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh quý I/2025 đạt 10,91%

Theo kịch bản tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh quý I/2025, địa phương phấn đấu tăng 10,5%. Nhờ tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngay từ đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Ninh trong quý I/2025 đạt 10,91%, tăng 0,41% so với kịch bản.

Với kết quả này, tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đứng thứ 3 khu vực Đồng bằng Sông Hồng, đứng thứ 7 cả nước (sau Bắc Giang, Hòa Bình, Nam Định, Đà Nẵng, Lai Châu và Hải Phòng).

Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng tại Khu công nghiệp Việt Hưng (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) khánh thành vào tháng 3/2025 vừa qua. Ảnh: QMG

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò động lực chính trong tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh (tăng lần lượt là 10,14% và 14,19%), đã bù đắp cho một số lĩnh vực chưa đạt kế hoạch như dịch vụ, xây dựng, thuế sản phẩm.

Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt gần 5,7 triệu lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024, tổng doanh thu du lịch tăng 28% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 13.862 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, tăng 6% so với kế hoạch, đứng thứ 7 cả nước và đứng thứ 3 trong các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.223 tỷ đồng (giảm 11% so với cùng kỳ do Tập đoàn TKV, Tổng Công ty Đông Bắc giảm sản lượng than nhập khẩu so với năm 2024); thu nội địa đạt 9.632 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ...

Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm... Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Về mục tiêu của quý II/2025, phấn đấu tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đạt 12,14%; thu ngân sách nhà nước đạt 14.912 tỷ đồng. Trong đó, Quảng Ninh phấn đấu thu xuất nhập khẩu đạt 4.250 tỷ đồng; thu ngân sách nội địa đạt 10.662 tỷ đồng. Tổng khách du lịch ước đạt 5,3 triệu khách; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 14.905 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, tại cuộc họp thường kỳ tháng 3/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thực hiện các mặt nhiệm vụ công tác.

Trọng tâm là tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu, triển khai dự án; tháo gỡ, xử lý dứt điểm các bất cập liên quan đến đất đai, tài nguyên các dự án trọng điểm; hoàn thành dứt điểm công tác quyết toán đối với các dự án hoàn thành từ giai đoạn trước chuyển sang.

Bên cạnh đó, cần huy động mọi nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với các dự án mới đã khởi công năm 2025, nâng cao chất lượng giải ngân, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án…