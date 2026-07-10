Tăng trưởng kinh tế TP.Huế chưa đạt kỳ vọng, nhiều dự án lớn chậm tiến độ

Ngày 10/7, HĐND TP.Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 2 nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Huế Phạm Đức Tiến phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trình bày báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội của thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 8,33% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu tăng trưởng, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực với mức tăng 8,4%, chiếm 52,4% quy mô nền kinh tế. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,56%, còn nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,2%.

Dù kết quả này thấp hơn cùng kỳ năm trước (9,43%) và chưa đạt kỳ vọng nhưng là mức tăng tích cực trong bối cảnh nhiều dự án lớn chưa kịp phát huy hiệu quả, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao và tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Đáng chú ý, ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế Huế. Trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tăng 25,1%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng tới 56,2% so với cùng kỳ.



Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt khoảng 37.456 tỷ đồng, tăng 17,9%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 840,6 triệu USD, tăng 19,2%; trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 610,5 triệu USD, tăng 6,9%.

Ở lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,2%. Một số sản phẩm chủ lực tiếp tục tăng trưởng như ô tô, đồ uống có cồn, găng tay, xi măng, dăm gỗ, sợi...

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.Huế cũng thẳng thắn nhìn nhận một số dự án lớn như Nhà máy sản xuất pin BYD hay Kim Long Motor giai đoạn 2 vẫn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng công nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại kỳ họp.

Về ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 7.537 tỷ đồng, bằng 47,1% dự toán và tăng 1,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 6.715 tỷ đồng, còn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 804 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách đạt gần 7.402 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt hơn 1.326 tỷ đồng. Thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Từ đầu năm đến nay, TP.Huế cấp mới 38 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 22.660 tỷ đồng, gồm 4 dự án FDI có tổng vốn đăng ký 125,6 triệu USD.

Đồng thời, có thêm 4 dự án được điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị hơn 1.758 tỷ đồng. Nhiều dự án quy mô lớn đã được khởi công như Nhà ở xã hội Bàu Vá, Khu đô thị sinh thái Thanh Toàn, Tổ hợp thương mại - dịch vụ kết hợp nhà ở tại khu vực Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu, Nhà máy sản xuất rơle và linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Tứ Hạ... với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng.

Song song đó, thành phố cũng ghi nhận 600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 9.109 tỷ đồng, tăng 51% về số lượng và gấp 2,2 lần về vốn so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra nhiều "điểm nghẽn" cần sớm tháo gỡ. Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 28,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án trọng điểm như tuyến đường bộ ven biển, đường Vành đai 3, đường Tố Hữu nối dài đến sân bay Phú Bài.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài của thành phố vẫn chưa đạt kỳ vọng, nguồn thu từ tiền sử dụng đất còn thấp, thị trường bất động sản tiếp tục gặp khó khăn. Hạ tầng phục vụ du lịch biển, đầm phá còn thiếu đồng bộ, sản phẩm du lịch cao cấp và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Theo Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn, trong 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Mục tiêu của TP.Huế là phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển của giai đoạn 2026-2030...