Tăng ứng dụng AI - hạ tầng tăng trưởng mới của thương mại điện tử Việt Nam

Đại diện các thương hiệu, nhà bán hàng, nhà sáng tạo chia sẻ xu hướng và cơ hội kinh doanh, đặc biệt là việc ứng dụng AI. Ảnh: Anh Thư.

Bà Sarah Nguyễn - Giám đốc Thương mại Shopee Việt Nam, cho biết trong giai đoạn tới, Shopee sẽ tập trung vào ba ưu tiên chiến lược gồm nâng cao trải nghiệm mua sắm liền mạch; mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng; và đẩy mạnh ứng dụng AI trên toàn hệ sinh thái. "Thương mại điện tử đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi người tiêu dùng kỳ vọng nhiều hơn về trải nghiệm, tính cá nhân hóa và sự tin cậy. Để đáp ứng những thay đổi đó, chúng tôi đang tăng cường đầu tư vào AI, hạ tầng và các giải pháp gia tăng giá trị nhằm giúp người dùng đưa ra quyết định mua sắm dễ dàng hơn, đồng thời hỗ trợ các thương hiệu, nhà bán hàng và đối tác nâng cao hiệu quả vận hành, và mở rộng cơ hội tăng trưởng. Thông qua những khoản đầu tư dài hạn này, Shopee tiếp tục cam kết đồng hành cùng sự phát triển của hệ sinh thái thương mại điện tử và đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế số tại Việt Nam”.

Một trong những thông điệp nổi bật nhất tại hội nghị là việc đẩy mạnh ứng dụng AI trên toàn hệ sinh thái thương mại điện tử. Bà Sarah Nguyễn cho biết, người dùng sẽ sớm được trải nghiệm loạt tính năng AI mới trên Shopee, giúp quá trình tìm kiếm và mua sắm trở nên nhanh chóng, trực quan và thuận tiện hơn. Các tính năng này bao gồm tìm kiếm đa phương thức bằng hình ảnh, giọng nói hoặc văn bản, tóm tắt thông tin sản phẩm bằng AI và gợi ý voucher phù hợp với nhu cầu mua sắm của từng người dùng.

Trong khi đó, Shopee đang tích hợp AI vào các công cụ mà người bán sử dụng hằng ngày, từ livestream, video ngắn, chăm sóc khách hàng đến phân tích hiệu quả kinh doanh và hỗ trợ bán hàng xuyên biên giới. Thông qua việc tự động hóa các tác vụ thường nhật và nâng cao hiệu quả vận hành, AI giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, đồng thời đưa các công nghệ tiên tiến đến gần hơn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện để nhiều thương hiệu nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

AI đang định hình một thế hệ thương mại điện tử mới, nơi trải nghiệm mua sắm trở nên thông minh, cá nhân hóa và giàu tính tương tác hơn. Ảnh: Anh Thư.

Ông Calvin Lam – sáng lập và điều hành thương hiệu iBasic Việt Nam, nhận định: “Việc kết hợp giữa công nghệ AI, nội dung sáng tạo và hệ sinh thái thương mại điện tử đang mở ra nhiều cơ hội mới để một thương hiệu Việt như iBasic tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu, gia tăng độ nhận diện cho các sản phẩm made-in-Vietnam chất lượng tại thị trường trong nước lẫn quốc tế.”

Thông qua Shopee Brands And Creators Summit 2026, Shopee tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các thương hiệu, nhà bán hàng, nhà sáng tạo và các đối tác trong việc khai thác những cơ hội tăng trưởng mới, nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng, kiến tạo tương lai phát triển của thương mại điện tử Việt Nam.

Diễn đàn này còn tạo không gian kết nối cho hàng trăm thương hiệu và nhà sáng tạo nội dung, tạo điều kiện để các bên trao đổi nhu cầu hợp tác và khám phá những mô hình thương mại dựa trên nội dung đang phát triển mạnh tại Việt Nam và trong khu vực.

Khép lại chương trình là lễ trao giải Shopee Awards 2026 nhằm vinh danh những đối tác có đóng góp nổi bật cho hệ sinh thái trong năm qua. Bên cạnh các hạng mục quen thuộc, Shopee ghi nhận thêm các danh hiệu mới như Best New Product Launch, Cross-border Growth Pioneers, Best Content Engagement… phản ánh những xu hướng tăng trưởng đáng chú ý của ngành thương mại điện tử hiện nay.