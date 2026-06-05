Tập đoàn Cao su (GVR) không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) đã công bố thông tin về việc hiện chưa đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định.

Cụ thể, theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/5 để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, GVR có tổng cộng 21.459 cổ đông.

Trong đó, Bộ Tài chính là cổ đông lớn duy nhất, đang sở hữu 96,77% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Phần còn lại, tương ứng 3,23% vốn có quyền biểu quyết, do 21.458 cổ đông khác nắm giữ.

Trích công bố thông tin của GVR.

GVR cho biết, với cơ cấu sở hữu hiện tại, doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng khi không bảo đảm tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn.

Tuy nhiên, GVR cho rằng, công ty vẫn được duy trì tư cách công ty đại chúng do đang thực hiện kế hoạch cơ cấu lại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo Nghị định của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 13/2.

Theo quy định này, các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ trước khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về cơ cấu cổ đông theo Luật Chứng khoán vẫn được giữ nguyên tư cách công ty đại chúng trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2026, GVR ghi nhận doanh thu thuần gần 8.845 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 85%, tương ứng đạt 45% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lý giải về kết quả kinh doanh, GVR cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ giá bán mủ cao su cao hơn cùng kỳ, qua đó cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động của mảng kinh doanh cốt lõi này.

Năm nay, GVR nhận định tình hình kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Đặc biệt, cuộc xung đột bùng phát giữa Mỹ và Iran từ cuối tháng 2 đã đẩy giá năng lượng leo thang, trực tiếp gây áp lực lên chi phí sản xuất và mặt bằng giá tiêu dùng.

Trong bối cảnh lãi suất neo cao và tăng trưởng kinh tế thế giới giảm tốc, GVR phải đối mặt với nhiều thách thức lớn từ biến động địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng cho đến sự bấp bênh của giá nguyên liệu đầu vào.

Để chủ động thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh, tập đoàn đã đề ra chiến lược hành động cụ thể cho từng mảng cốt lõi. Trong lĩnh vực cao su, GVR quyết tâm tối ưu hóa hiệu quả vận hành bằng mục tiêu đưa sản lượng khai thác vượt ít nhất 5% kế hoạch, thu mua khoảng 100.000 tấn mủ nguyên liệu, đồng thời tiết giảm 5% giá thành sản xuất.

Đối với mảng chế biến gỗ, doanh nghiệp sẽ tiến hành tái cơ cấu các đơn vị thành viên theo mô hình chuỗi liên kết dọc giữa mủ và gỗ cao su, đồng thời chuyển dịch cơ cấu sang các dòng sản phẩm tinh chế có giá trị gia tăng cao.

Song song đó, ở lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, GVR tập trung nguồn lực đẩy nhanh các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, trọng tâm là phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới theo mô hình xanh, thông minh và tuần hoàn trên quỹ đất cao su chuyển đổi.