Tập đoàn Đèo Cả muốn "rót tiền" mở rộng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam

Theo đó, Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận giao nhiệm vụ lập hồ sơ đề xuất dự án mở rộng đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn - Diễn Châu (dài 156km) và Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây.

Để thực hiện dự án, Tập đoàn Đèo Cả khẳng định: Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy, việc mở rộng lên quy mô 6 làn xe đối với các đoạn tuyến đề xuất theo phương thức PPP, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước là khả thi.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Bùi Phụ

Trường hợp được Bộ Xây dựng chấp thuận giao lập hồ sơ đề xuất dự án, Tập đoàn Đèo Cả cam kết chủ động bố trí đầy đủ kinh phí, nguồn lực cần thiết để tổ chức lập hồ sơ, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng đó, Tập đoàn Đèo Cả chịu toàn bộ chi phí và rủi ro phát sinh trong quá trình lập hồ sơ nếu đề xuất dự án không được chấp thuận.

Khi dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, Tập đoàn Đèo Cả cam kết phối hợp với một số nhà đầu tư khác, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng theo yêu cầu.

Dẫn chứng thêm về cơ sở nghiên cứu tính khả thi của phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP, Tập đoàn Đèo Cả cho biết hiện đang đứng đầu liên danh triển khai dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (dài 96km) bằng 100% vốn do nhà đầu tư huy động.

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, doanh nghiệp này cũng là nhà đầu tư dự án đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo giai đoạn 1 theo phương thức PPP, hiện đã hoàn thành, đưa vào vận hành.